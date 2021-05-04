台灣網民發掘「神奇古書」！80年前溝女神句、絕秘撒嬌教學大公開

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-04 08:30

一名網友在圖書館「出土」了一本《如何撒嬌》的書籍，裡面鉅細靡遺的教導了撒嬌的意義和示範的照片，引起網友們討論。其實，這種與愛情相關的書籍早在80年前就有先例，裡面的撩妹金句如果用到今天絕對會讓你笑到翻天。

1937年《風月報》：文言文版的「曖昧受盡委屈」

在1937年的日治時期的台灣，曾經出版通俗文藝雜誌《風月報》。其中一位作者郭建英就在「摩登生活學講座」中寫下了不少男女愛情建議。這些「須知」中略帶文言文用詞的守則，就像現在「不要當小三」、「該不該AA制」等問題的解答，下面也摘錄部分內容給大家看。

1976年《怎樣交女朋友》：50句必學的撩妹金句

在距今已經有40多年歷史的《怎樣交女朋友》一書中，有一章就介紹了50句「開場妙詞」，簡單來講就是教你如何搭訕，而且還會「貼心」附上情境介紹。有PTT網友看到後也笑翻，表示「國家圖書館應該要收藏」、「這本書充滿妖術」、「終於知道單身狗為什麼這麼多了」。

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2011年《如何撒嬌》：學會撒嬌讓你的生命更精彩

《如何撒嬌》書中仔細將「撒嬌」這一件事情拆解，作者陳海倫更表示「撒嬌是讓生命更精彩的秘密」。不過讓網友們震驚的是，作者還在書中親身示範整整一頁的「撒嬌12連拍」，連眉毛都超級有戲的表情搭配上奇葩論點，讓這一本已經絕版的書也成為近日圖書館的熱門書籍。

▼▼▼除了作者親身示範「撒嬌12連拍」，還解答了「做愛的時候怎麼撒嬌」這類問題▼▼▼

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