專訪｜國民黨前高層張雅屏：台灣連打仗的精神思想準備都沒有

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-05 21:30

國民黨主席選舉約於7月底登場，現任主席江啟臣於2020年9月的國民黨全代會上，拍板「基於《中華民國憲法》九二共識」，台灣輿論遂將其稱為「九二共識+（ Plus）」。由於本次國民黨主席選舉結果將可能牽動國民黨於2022年台灣縣市首長選舉以及2024年台灣總統大選的佈局，屆時兩岸議題又將是國民黨不得不回應的重要議題之一，故兩岸論述可能成為國民黨主席選舉的關鍵戰場。 多維新聞網5月3日訪問國民黨前副秘書長張雅屏，談到「九二共識+」，張雅屏直批是「廢話」。訪問內容經編輯後於《香港01》轉載。

2020年9月國民黨舉行全代會，圖為國民黨主席江啟臣。國民黨全代會拍板「基於《中華民國憲法》九二共識」，遂引起一些討論。（多維新聞）

九二共識本就本於《中華民國憲法》

張雅屏説，強調九二共識基於《中華民國憲法》是「廢話」，從「中華民國」的角度來看，哪一個不是基於《中華民國憲法》？有可能用中華人民共和國憲法的基礎嗎？

張雅屏指出，反過來説，「你在捍衞的《中華民國憲法》是什麼部分」，《中華民國憲法》明載「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」、「《中華民國憲法》明定包含兩岸同為中華民國的固有疆域」，都也不捍衞了，那只捍衞「中華民國」或是《中華民國憲法》，「內涵根本不在乎，要個殼而已，那跟民進黨有什麼不一樣？以這樣的角度來看，我覺得是廢話。」

國民黨前副秘書長張雅屏坦言，如果國民黨消失在台灣政壇，中共可能的下一步就是武統。 （吳逸驊／多維新聞）

國民黨沒了 武統就來了

多維新聞進一步詢問，由於海峽兩岸輿論都對國民黨「不利」，如果國民黨真的「消失」，就中共的角度而言，台灣是不是只剩「台獨政黨」跟「華獨政黨」，反而加速統一進程？張雅屏坦承，「就是武統」。

張雅屏説，目前美國、大陸、台灣三方沒有人想動武，但這三個政治實體裝得一副不怕的樣子，互相放狠話，跟小孩吵架一樣．但就怕哪一個手腳亂動，在沒有足夠信任基礎或對話管道下造成「誤判」，最有可能的不是美國和大陸而是台灣，西方媒體不停提醒台海危險，台灣卻沒有危險的感覺，連打仗的精神思想準備都沒有。

在台灣，還沒有覺得要打仗，軍事演習沒有增加，股票照樣漲跌，有人照樣金融操作，每天這樣賺。

民進黨讓台灣走向「不可挽回」的結局

談到民進黨之於兩岸作為，張雅屏説，「台灣要成為國家」有好幾種方法，第一是公投決定，那麼公投是對誰做公投，主體是脱離誰呢？是要脱離中華人民共和國還是脱離「中華民國」？台灣一直不承認被中共統治過，這樣有什麼好決定脱離的，那就只有決定脱離「中華民國」。

他接著稱，更改國號呢？改了就準備好打仗。民進黨明明知道這些問題，又不肯跟台灣民眾講，藉着「中華民國」的殼繼續混，混下去的過程還要利用中共的「不能接受」製造對抗，這對抗讓台灣民眾覺得同仇敵愾，要對中共強硬，但中共的強硬是台灣先挑釁對方而挑起，當中共硬起來反過來批判中共「惡霸」，明明過去有八年（指馬英九時期）擁有更好的互動方式，假如雙方理解不能一直這樣下去，這個進程就叫做「談」，「談」永遠比打仗來得代價低，但「談」永遠要比打仗花更多的時間跟耐心、智慧，打仗哪需要考慮，打就打了。

張雅屏認為，台灣的反中氛圍盛行，始作俑者是蔡英文，為了贏過賴清德而操作反中。（多維新聞）

反中氛圍起於蔡英文操作

多維新聞網問到台灣的反中氛圍從何而起，張雅屏立即給出他的分析，始作俑者是蔡英文。

張雅屏認為，蔡英文2019年在選民進黨內的總統初選，需要仇中幫她穩住，她全面操作習近平2019年1月的談話，那段談話從頭到尾都不是講説「九二共識就是一國兩制」，一國兩制一直中共的宣傳目標，但從來就不是九二共識，蔡英文故意將其連結。蔡英文或許不想將兩岸搞壞，但她選擇的路徑是會的，兩邊都各自形成集團，中共有中共的集團 ，他不是被孤立的國家。

他指出，對錯不在於九二共識本身，而是在於九二共識所涵蓋的精神跟從經濟往政治深水區走的時候，沒有在台灣內部、沒有在兩岸之間建立「往未來看的深度」 ，假如先認同「中華民族」的復興、文化跟未來的拓展性，兩岸可以產生共榮共生的狀況之下，要提供最好跟可行的路徑，唯一的方式就是兩岸和平，兩岸和平要先從協議——經濟面跟事務面的合作，進一步把兩岸交往認知落差，利用某種方式弭平，比如戲劇、文化、人員的交流等。

聳立於台灣觀光熱區的「台灣獨立」旗幟。張雅屏批評，台獨一直想打造「想像共同體」，甚至跟南島語系掛上，但那是很病態的，也不可能完整的。 （多維新聞）

台派的「想像共同體」不可能完整

多維新聞網詢問，台灣的台派覺青是不是某種程度也在潛意識內接受中共的一中框架，談到一中都先想到中華人民共和國，而不是「中華民國」？張雅屏説，「什麼潛意識，根本沒把自己當成中國人，已經劃清，了不起認為自己是華裔。」

張雅屏説，「我是台灣人」、「我是屏東人」講的「我是這個地方的人」，而不是講「我是哪國人」，「我是台灣人」是很正常的描述，卻被扭曲成「我是台灣『國』人」，連台灣的教科書都這樣寫，沒有中國人這個概念，雖然台灣過的是中國的節，拜的是中國的神，講的是中國文化多年以來流傳的語言，台灣卻慢慢放棄這個底藴，這個放棄是從文化面和教育面的放棄，進而打造台灣本土文化，可是再怎麼打造都還是中華文化的分支，「他們」（指台獨）要打造一個「想像共同體」，那是很病態也不可能完整的。