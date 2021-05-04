專訪｜國民黨前高層張雅屏：「選票優先」策略不能經營一個政黨

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-04 20:00

國民黨前副秘書長張雅屏當地時間5月3日接受多維新聞網訪問，談及將於7月底、8月初來到的國民黨主席選舉，張雅屏表示，國民黨主席選舉要看究竟是要選「國民黨需要」的人，還是「需要國民黨」的人，孫文學校總校長張亞中是國民黨需要的人。 採訪原版刊於《多維新聞》，經編輯後於《香港01》轉載。

選舉辦法改變 變相增加選舉門檻

張雅屏首先談及國民黨主席選舉辦法，他表示，黨試圖降低（選舉）門檻，比方説取消連署，可是增加一個很特別規定即需要繳交保證金，這是以前沒有的規定，保證金為新台幣1,000萬元，那繳1,000萬保證金跟花錢做連署比較的話，大概做連署不需要1,000萬，而這個保證金雖然以後會退回，但有點變相增加門檻，以選舉來看、這個動作來講已經隱含問題，（選舉）「絕對不會安靜」，不是説社會關注而已，而是內部不管是黨內作業或是黨內職務工作上的角色，似乎不打算如「他們」想表現出的開大門、走大路，至少感覺上是這樣，有想要選的人有反應（規定）不合理。

國民黨前副秘書長張雅屏5月3日接受多維新聞網訪問，談到國民黨主席選舉，表示主席選舉要從兩個方向看：「國民黨需要誰」跟「誰需要國民黨」。張雅屏認為，孫文學校總校長張亞中是國民黨需要的人。 （吳逸驊／多維新聞）

不論誰當選 對國民黨大結構影響不大

張雅屏説，在黨主席選舉成員參與部分，一直有「被期待」的成員要參與，但似乎也沒有「真正確認」，要參與者不管是前國民黨主席朱立倫或前高雄市長韓國瑜也好，不同的人當選對於局面發展有不太一樣的變化，對於大結構影響不大。

張雅屏從兩個角度談論國民黨主席選舉，他認為要釐清到底是「政治人物需要國民黨」，還是「國民黨需要這些政治人物」，理論上選黨主席是這個黨需要什麼樣的政治人物才能夠讓這個黨重返執政、永續經營．但就現實上來講，不管這個人是誰，只要能夠讓國民黨贏就好，甚至更勢利一點：「有錢就好」，可問題是一般黨員用不到（資源），這是不同人的思維，從政同志也好、地方上需要提供資源的人也罷，當然希望黨提供資源，黨礙於現實又沒有條件，所以需要的是能夠帶資源進場的人當這個黨主席。

他説，不過從贏的角度來講或帶資源的角度來講，客觀上都是這個黨的成員希望什麼樣的國民黨，地方政治人物跟黨員期待終究是不一樣。

談到國民黨黨員結構，張雅屏分享他的選舉經驗，他説，必須要先釐清每次出來投票的黨員有多少是被國民黨特種黨部黃復興黨部（現變成「國軍退除役人員黨部」）動員、有多少地方縣市議會系統也就是地方派系動員，又有多少人是地方黨部的幹部跟基層聯繫打好關係後動員，剩下的則是主動出來投票的黨員。

就他經驗跟歸結資料來看，國民黨可以穩定出來投票大概就在40萬上下，黃復興黨部就佔了大約三分之一，而這「三分之一」的投票率比較高．跟他們繳（黨）費的比率比較高是一樣的道理，因為（國民黨）黨工會去催或是會代繳，但是地方黨工不太願意代繳，而黃復興黨部的強不是強在鐵血部隊、鐵票部隊．而是幹部向心力強，可是這幾年下來黃復興黨部的幹部弱化很多，過去在前主席洪秀柱時期還會保留（黃復興）作業費，後來有人想動作業費，導致結構已經鬆動。

他估計，這樣運作下來，自己會去投票的黨員大概是八萬到十萬，地方派系動員出來的票大概是五萬左右，黃復興黨部大概七到八萬左右，而地方黨部比較難講，因為一直在遞減。

3月27日下午1時30分，中華青雁和平教育基金會在台北舉辦「護憲保台論壇」研討會，三民主義大同盟亦參與協辦，洪秀柱、朱立倫、趙少康、左正東、張亞中等出席討論。張亞中席間抨擊左正東。（吳逸驊／多維新聞）

國民黨需要張亞中這樣的人

張雅屏點出，要先清楚這個主席選舉對2022年選舉到底有什麼幫助，基本上這個主席不是2022年縣市長選舉的候選人，他就是個幫忙人家的人，幫的人不是黨員．是這些地方政治人物，這些地方政治人物的看法就是要有錢，沒錢怎麼處理事情？再來是2024。

張雅屏表示，綜合看起來是這幾個主席候選人的「被期待感」要夠強，他以國民黨需要什麼樣的人來講，「坦白講需要的是張亞中這樣的人」，張亞中沒有錢．他用的是當年「國父孫中山」的概念，用理念、用激情讓人家覺得他能為國民黨做什麼，變成是國民黨需要的人，讓人家理解國民黨需要他的這種「理念型打法」 ，這種打法型態才是國民黨需要的，「被期待感」是讓國民黨有機會重新執政。

圖為國民黨主席江啓臣專心聆聽趙少康專題演講。張雅屏批評，國民黨上層的不穩定造成下層的混亂跟不安全感。 （吳逸驊／多維新聞）

張雅屏表示，國民黨現在以「選票考量」為優先，當前大的結構是「兩岸問題已經不是兩岸問題」，「因為當台灣的執政黨跟主要在野黨都決定以美國的訊息為主後就沒有兩岸關係就直接回到美陸關係」，（國民黨不提出自己主張）純以選票考量下的走向，不太可能堅守國民黨在野或是增加監督論述的角色，比較可能的是「搶選票」，在不願意爭取議題話語權的前提下搶選票最簡單的做法是跟着（民進黨）走，目前看起來幾個大的議題國民黨都是跟着走，他不能説這樣是錯的，但是這樣可以經營一個政治人物，卻不能經營一個政黨，會失去基本的方向感。