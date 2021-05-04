人權組織與台灣智庫辦網上研討會　指香港正受到「再殖民統治」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-04 18:02

人權組織「自由之家」（Freedom House）周二（4日）上午與台灣智庫「台灣民主基金會」共同舉辦線上研討會。 與會者之一的加拿大麥基爾大學博士後研究員張語軒（Alvin Y.H. Cheung）指，香港正受到重塑與「再殖民統治」。

據介紹，研討會由遠景基金會執行長賴怡忠主持，與會者包括自由之家研究經理斯里波威茲（Amy Slipowitz）、美國印第安納大學政治學教授甘古利（Sumit Ganguly）、加拿大麥基爾大學博士後研究員張語軒（Alvin Y.H. Cheung）、緬甸民主運動家金奧瑪（Khin Ohmar） 。

張語軒表示，香港正受到重塑與「再殖民統治」。 （網上圖片）

出身香港的張語軒控訴香港的情況，他稱在《港區國安法》實施之後，香港法治進入「雙軌狀態」，「如鬼魂般的國家安全」決定案件的去處、決定是否進入香港司法體系， 「甚至有可能轉由中國司法部門處理」。

張語軒又以香港《蘋果日報》創辦人黎智英被捕為例，他説，在黎智英保釋案中，香港特首林鄭月娥與終審法院首席法官張舉能在開審前單獨見面，「證明了行政對司法獨立的影響」。

張語軒並稱，在香港，幾乎每一個親民主的政治人物都被逮捕，之後許多人退出政黨或宣佈不再進行政治活動。他指控香港的政治深入校園的情況相當嚴重，他説，香港的中小學教育竟納入「國安概念」，隨後批評香港高等教育的管理階層，「充斥北京的忠實擁護者，且由來已久」。

另一方面，研討會上亦有談及緬甸問題。金奧瑪説，從緬甸軍政府2月發動軍事政變以來，迄今已有766人被殺，超過4,600人曾被非法拘留，至少三千人尚未被釋放，其中包含56名記者。他強調，緬甸軍方通過斷網等手段嚴厲打壓資訊自由，但人們充滿韌性，每天尋找不同的應對策略。

根據自由之家《2021年全球自由度調查報告》內容顯示，在自由之家針對全球超過210個國家和地區的民眾獲得政治權利和公民自由的狀況評比中，台灣以比2020年多1分的94分繼續名列自由國家及地區，在亞洲僅次於日本的96分。近年政治紛爭多有的香港則下跌到僅剩52分，在「政治權利」指標的分數不及格。

（綜合報道）