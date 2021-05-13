印度疫情｜日本禁非國民經印入境　滯印台民「繞道返台」恐遇變數

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-13 21:18

日本方面5月12日宣佈，禁止過去14天內來自印度、尼泊爾及巴基斯坦三國非日本公民的人士入境。對於是否可能影響印度台商或台僑，經由日本航空轉機返回台灣，台灣外交部發言人歐江安於5月13日回應。 歐江安表示，經瞭解，這一項新規定並不適用於未入境日本的轉機旅客，因此在印度有意願返台的台商僑民，仍可搭乘日本航空經東京轉機返台。

日本方面宣佈禁止過去14天內來自印度、尼泊爾及巴基斯坦三國非日本公民的人士入境。對於是否可能影響印度台商或台僑，經由日本航空轉機返回台灣，台灣外交部發言人歐江安5月13日回應，表示經瞭解，這一項新規定並不適用於未入境日本的轉機旅客。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安説，台灣外交部持續關心台灣駐印度代表處確診同仁的健康情況，已立即採取多項緊急因應措施，同時安排醫院看診治療；如果確診人員必須送回台灣治療，外交部將繼續申請使用「 CARPS保險公司」的後送機制；若屬輕症，則續留印度治療，並安排視訊方式提供醫療諮詢及診斷協助。外交部日前已寄送一批藥品提供駐處確診同仁服用。至於5月8日後送回台的兩名確診同仁正在醫院接受治療，目前恢復狀況良好。

歐江安總結，外交部深深感謝全國各界給予温暖關懷及加油打氣，期待確診人員早日康復，繼續投入工作，深化台印雙邊各項友好合作事項及繼續為台商僑民提供最好的服務。

此外，針對「日華議員懇談會」（日華懇）推動台美日三方國會議員進行線上戰略對話一事，歐江安也説明，日華懇會長古屋圭司議員在2020年10月提議舉辦台美日三方國會議員對話，表示將從三國國會外交先展開合作。外交部誠摯感謝古屋會長的提議，也樂意配合促成。目前三方正在協調中，時間尚未確定。