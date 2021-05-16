台灣疫情｜戴兩個口罩較能阻病毒？　陳時中：能換氣戴幾層都可

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-16 15:25

台灣近日新增確診本土案例暴增，台北市、新北市隨即升至三級警戒。美國一名華裔醫生在Facebook發文指台灣「防疫觀念太過陳舊」，引述美國疾病控制和預防中心（CDC）的報告指出，在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播，但在台灣卻鮮為人知。 不過相關建議引起爭議，台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中就指，經過官方檢驗合格的口罩皆夠防疫，但如果民眾「能換得了氣，多戴幾層沒關係」。

美國疾病預防與控制中心（CDC）的建議指出，口罩佩戴需注意與臉部的密合度。（美國CDC網站）

美國麻省非牟利醫療機構「哈佛先鋒醫療協會」（Harvard Vanguard Medical Associates）的華裔醫生Justin Yang於14日發文舉出台灣許多防疫措施「不及格」的例子，當中包括拿著花灑在街道上噴消毒水。Justin Yang指，沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新冠肺炎。

Justin Yang又指出，台灣記者採訪政治人物時沒有保持社交距離；公共場所防疫主要靠量體溫，但大多數確診者並不會發燒，誤以為體溫正常就沒問題，然後進到賣場就像擠沙甸魚一樣，這是非常危險的事；政府沒有強制規定大量減少公共場所的入場人數；到現在還沒有重視遠距辦工或分流辦工。

Justin Yang特別指出，若想避免被傳染，最重要的就是要戴口罩。美國CDC於2月19日發布的報告指出，戴兩層口罩（double masking，外層為布料口罩、內層為醫用口罩）能有效防止90%以上的傳播。Justin Yang指，連白宮官員在公共場合也都戴了雙層口罩，他自己在門診也都是這樣，但卻很少看到台灣人討論這件事，「請告訴你的親朋好友，口罩不只要戴一個，要戴兩個。」

Justin Yang關於戴兩層口罩的建議引發民眾熱議。台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中回應稱，經過官方檢驗合格口罩皆夠防疫，但如果民眾「能換得了氣，多戴幾層沒關係。」不過若因為太悶，反而想把口罩拿下，會是防疫破口，希望民眾多加注意。

台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中就指，經過官方檢驗合格的口罩皆夠防疫，但如果民眾「能換得了氣，多戴幾層沒關係」。（影片截圖）

加州大學三藩市分校原教授林慶順發文解釋，美國CDC於2月19日發布的報告是在闡述兩種口罩佩戴方式，分別是（1）在醫療口罩外面加一個布口罩，（2）把醫療口罩的耳套圈（ear loop）打結，是否可以增進貼合度，從而降低感染率。而結論是：「這些實驗凸顯了良好貼合度增進口罩性能的重要性。 有多種簡單的方法可以使口罩更好地貼合，從而更有效地減慢COVID-19的擴散。」

林慶順指，美國CDC的報告認為「有多種簡單的方法可以使口罩更好地貼合」，而戴兩層口罩只是選項之一，而非唯一選項。事實上，這份報告在最後說：「最後，儘管使用兩層口罩或打結和褶塞是可以優化貼合性並增強口罩性能以控制感染源和保護佩戴者的眾多選擇中的兩個，但是兩層口罩可能會阻礙某些佩戴者的呼吸或阻礙周圍的視力」。

此外，美國CDC網站4月6日公布提升口罩防護的佩戴方式，重點是要確保口罩貼緊臉部，可以使用口罩固定架或是在外面多戴一個布口罩，但不建議同時戴兩個一次性口罩，這樣並不會改善貼合性，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。