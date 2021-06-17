台灣疫情｜疫苗旅行團雖禁不止　台民每天赴美人次暴增九成

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-17 16:30

台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情升温，台灣卻也短缺疫苗，疫苗的爭取成為政治角力的戰場。日前傳出台灣桃園機場湧入大量赴美人潮，疑似遠赴美國接種新冠疫苗。 台灣旅遊業有旅行業者代辦或乾脆開設「疫苗旅團」，協助有意前往美國施打疫苗的台人處理相關作業。結果遭台灣官方出面制止，不過仍無法阻擋有意前往人等。台灣網路上也開始出現赴美施打疫苗的台人分享相關影片或照片的貼文。有旅行業者坦言，「疫苗團」的詢問度很高。

有航空公司稱，赴美需求有增加。華航和長榮都已增開往返航班。（中央社）

根據台灣交通部統計，截至目前，六月每天平均有686人赴美​​，比起五月的361人成長了90%，航班方面包括華航、長榮的暑假航班也不斷增班。

雖然台內政部次長暨防疫副指揮官陳宗彥説，出境人數看起來沒有到外傳的這麼多，六月初有航空公司加開赴美班次，主要是因應之前返台的僑民陸續返回僑居地，還有些學生返美就學。台灣交通部官員則私下坦言「確實最近多一點點」。但是，從統計數據來看，應不只增加「一點點」。

桃園機場方面表示，飛美國、加拿大和上海旅次近期增加不少，正密切觀察旅客報到秩序及維持社交距離。

有航空公司稱，赴美需求有增加。華航已經宣佈，六月復航的美國安大略航班，七、八月將再新增四班往返，兩個月總計會有21班台北往返洛杉磯航班。而長榮飛西雅圖航班7月1日到7月18日每星期增加為四個往返，7月19日到7月31日則為每星期三個往返，「現僅兩個往返航班」，舊金山、温哥華7月起每星期也將多一個往返航班。

之前傳出台人也前往中國大陸施打疫苗，根據大陸國台辦的説法，已有6萬2,000名台灣民眾到中國大陸接種新冠疫苗。

陳宗彥對此回應，台灣民眾赴陸人數維持穩定，沒有特別增加，六月每天赴陸人數約400至600人間。