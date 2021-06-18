印度疫情｜台駐印度副代表曾確診重症　自述「鬼門關前走一遭」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-18 09:15

印度在5月期間新冠肺炎疫情急遽惡化，刷新單日確診最高紀錄，台灣駐印度代表處亦傳出有外交人員染疫。其中一名台灣駐印度的人員經當地醫療專業評估，認為需要進一步治療後，外交部隨即安排這位人員返台就醫。 台媒《中央社》披露，該名返台治療人員官銜不低，是台灣駐印度副代表陳牧民。

圖為台灣駐印度副代表陳牧民。陳牧民自述，他回想新冠肺炎確診過程，就像鬼門關前走一遭。 （截自台灣中興大學國際政治研究所）

陳牧民事後撰文自述染疫經驗，他説症狀就像「鬼門關前走一遭」，台灣駐印度代表處的辦公室確診人員症狀不盡相同，有人檢驗第三次才確診。他稱，「這個病毒的狡猾可見一斑」。

陳牧民説，一開始的症狀極不明顯。他記得是4月28日白天開始出現輕微症狀，4月29日流鼻水的現象持續，傍晚時分開始覺得有點發燒，從辦公室回家後覺得疲憊異常，晚餐也沒什麼胃口。 4月30日早上起床之後持續有發燒現象，開始覺得不妙，於是請辦公室安排當天盡快做核酸檢測。

由於他曾在4月中旬打過疫苗，陳牧民心想應該沒有那麼倒霉。但進入第4天，原有的精神不濟、喉嚨痛導致吞嚥困難等症狀，他發現還多了嗅覺味覺喪失，並開始出現腹瀉，且喉嚨有痰。

陳牧民表示，接下來幾天症狀惡化，立刻透過在台灣友人的聯繫，台中醫院的醫師根據症狀判斷應該是確診新冠肺炎，建議最好去醫院治療。不過此時印度每天確診人數暴增到四十萬人，醫療體系已經負荷不了，光是登記要去醫院就得排上好幾天的時間。只好聽從保險公司安排，盡快先請一位醫生到家裏看診。

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5月6日已經是陳牧民出現症狀第9天，他心有餘悸表示，吃藥之後病況有明顯的改善，自己測量血氧數值為93，但媒體報道有人也是這樣，短短几天本來情況趨於穩定，卻突然轉為呼吸困難，幾個小時之後就過世，他的家人透過印度的關係借到一部氧氣壓縮機，並且請人立刻送到家裏給他，使用一段時間後，身體狀況有明顯改善。

陳牧民痊癒後，他寫下後記：「回想這十天在印度發病的過程，感覺自己就像從鬼門關走一遭回來。從出現症狀開始，才短短六天就迅速發展到肺部有一半受感染的程度，要不是斷層掃描呈現這樣的結果，實在讓人難以置信。回台之後也發現自己竟然一個星期內瘦了五公斤。事後詢問辦公室其他確診同事，發現每個人的症狀都不盡相同：有的人不太發燒、有的人主要症狀是咳嗽，也有的人一開始只是喉嚨微微發癢，還有人發病後身上起紅疹。更可怕的是，有些人是檢驗第二次甚至第三次才驗出陽性，這個病毒的狡猾可見一斑。」

陳牧民總結，雖然在確診後立刻聽從印度醫生指示服藥及補充營養，但肺部功能顯然已經受損，要不是台灣醫生們警告必須立刻補充氧氣並且取得氧氣機使用，之後的發展實在難以預料。