柯文哲：台灣使用很多大陸製品　為何疫苗由大陸代理偏不行

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-08 17:05

台灣的新冠疫情在近日有逐漸趨緩的勢頭，但是疫苗數量卻極度匱乏，令台灣民眾為了能夠接種疫苗，產生各種社會亂象。 台北市長柯文哲在7月7日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪時，疑惑「全世界打了25億劑（疫苗），怎麼台灣買不到？」也提到由中國大陸企業上海復星作為銷售代理的BNT疫苗，質疑台灣很多商品都是中國大陸製造的，但為何疫苗不能用大陸代理？

柯文哲質疑，台灣日常生活中已有非常多的中國製品，為何卻要在BNT疫苗的問題上計較中國代理商問題。（台北市政府供圖）

柯文哲表示，對於採購BNT疫苗、上海復星相關事件他有意見。「身上穿的衣服，標籤一翻出來都是made in China。」柯文哲說，很多台灣使用的物品都可以買中國大陸製造，為什麼這個就特別不可以？意識形態太過頭、牽涉到百姓生命實在太過分。趙少康也回應表示，民眾使用的iPhone都是郭台銘創辦的鴻海公司在大陸組裝的，大家也都在使用。

柯文哲強調，實在無法理解為何台灣會買不到疫苗，全世界打了25億劑，就台灣買不到實在沒道理，但發生什麼事他也搞不清楚。不過針對BNT疫苗事件，柯文哲說，意識形態一個程度就可以，太過頭，牽涉到老百姓生命，實在太過分。