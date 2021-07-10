專訪｜國民黨智囊林郁方：美國遁逃阿富汗　蔡英文不如杜特爾特

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-10 19:00

日前美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campell）公開表示「美國不支持台獨」。稍早之前，陳水扁時期的台灣國安高層邱義仁接受陳水扁廣播專訪時，提出「不能台獨說」，某種程度跟坎貝爾的說法相互呼應。 國民黨智庫國政基金會國安組召集人林郁方接受多維新聞專訪，談及台獨議題，他直接點明美國的外交政策一向靈活、務實跟現實，獨派應該放棄「幻想」。內容稍經編輯後轉載於《香港01》。

林郁方舉例，2001年911恐怖攻擊事件後，美國揮軍阿富汗反恐，在阿富汗當地流血傷亡，平民亦死傷慘重，經過二十年，美國離開阿富汗，而且是在凌晨三點離開，留下滿地的車輛跟錯愕的阿富汗政府軍，讓他忍不住以一首詩形容美軍的行為：「月黑雁飛高，單于夜遁逃」，美軍的行為無異於遁逃。美軍離開後，阿富汗政府軍可能也將兵敗如山倒，他甚至預測，2021年底阿富汗就會被塔利班完全控制。

林郁方直言，美國如果認為離開阿富汗是理直氣壯，為何半夜匆匆撤離？宛如逃出阿富汗的行為，某種程度已經顯示美國人的心態跟拜登（Joe Biden）的心態，他們已經認為「阿富汗是累贅」，美國為阿富汗付出的已經夠多，美國不願意繼續流血，美國要走了。雖然他依然認為美國是全世界最願意幫助弱小國家的國家，最有道德感也最願意幫助（弱小），但美國有靈活、務實跟現實的那一面，撤離阿富汗就是這樣的結果，而這也曾經發生在國民政府。

林郁方提醒台獨人士，不要以為美國人的承諾、保證、耐心永遠不變，台海如果爆發戰爭，死傷將是難以估計且並非短期可以解決的戰爭。美國如要插手台海戰爭，美國首要考慮是美軍傷亡，其次是美國軍費負擔以及何時結束。台海戰爭若發生，也可能發生美國航母遭中國解放軍打沉一兩艘的事情，以中國今日之軍力跟科技，集中火力攻擊航母，會無法擊沉航母並重創美國嗎？

他強調，台灣要自負責任，不要創造迫使中國大陸動武的理由。台灣跟美國可以擁抱，同時也要讓兩岸保持和平穩定的關係，因為大陸是台灣最大市場。

林郁方批評，民進黨人士的錯誤在於他們認為台灣不需要跟中國大陸和平相處，台灣都依然可以安全且繼續賺大陸市場的錢。大陸或許（短期內）無法滅掉台灣，但光是製造軍事危機就能讓台灣社會動盪，跟大陸交惡很不明智。大陸開始有自己的品牌，也有其他產品的選擇，若讓大陸人民看台灣是「恩將仇報」，每年賺大陸的錢又對大陸不友善。這類印象繼續惡化，台灣產品未來在大陸市場可能受到抵制，如同大陸人民抵制日韓，那麼台灣可以確保大陸市場嗎？

他再次提醒，台灣如果失去大陸市場，按照目前台灣的貿易情況，每一年至少是幾百億美元的貿易逆差，遠親不如近鄰，要避免戰爭又想享有鉅額貿易順差就應該跟大陸和平相處，台灣沒必要自己挑釁大陸。

國民黨智庫國政基金會國安組召集人林郁方接受多維新聞專訪，談及台獨議題，他直接點明美國的外交政策一向現實，獨派應該放棄「幻想」。他舉美軍近日撤離阿富汗為例，展現美國外交政策的現實面，阿富汗已成美國累贅。（吳逸驊／多維新聞）

林郁方特別點名蔡英文和台灣外交部長吳釗燮，動輒說出「台灣做好戰爭的準備」的挑釁言論，尤其是蔡英文講這樣的話非常不得體，因為台灣最不應該講的是戰爭，台灣無法承受戰爭代價，蔡政府應該想想大陸人民的感受。蔡政府或許可以忽略北京政府，但請想想大陸人民對台灣的印象，倘若大陸人民皆視台灣為敵人，台灣會吃很多苦頭。

林郁方認為，蔡英文作為領導人應該要彰顯氣度，比如喊話上海復星醫藥集團協助解決疫苗問題，台灣人民也不會因此認為蔡英文跪舔中共，「蔡英文連菲律賓的杜特爾特都不如」，杜特爾特該從中美間拿到的好處一樣都沒少。台灣有絕佳條件在中美間逢源，馬英九時期就如此，國民黨已經示範一次給蔡英文看過。

林郁方指出，民進黨以為中美關係越惡化，台灣越安全，事實上依照他所聽到的美國官員跟學者的論點，中美關係越好，越能確保台灣的安全。反之，中美交惡，中國會認為民進黨政府選擇靠攏美國，乾脆給台灣難堪。中美關係若改善，台灣在穩定的中美關係下，台灣會更安全，因為雙方都不願意為了台灣問題破壞和諧。