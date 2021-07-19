近期有關美軍運輸機在台北市松山機場起降的新聞，引起了中美台三方間的政治緊張與軍事聯想，接續此披露的議題，在台美方軍事相關管道，向《多維新聞》獨家曝光一組美軍運輸機於台軍台中清泉崗基地（CCK）的照片。



消息來源表示，美軍運輸機起降台灣是常有的事情，以往任務都是以空軍基地的起降為主，而公開在松山機場起降，或多或少都有政治宣示的作用。他強調，「美軍的所有動作，都是經過精密設計，沒有偶然或者大意輕忽的可能，一旦公開對外宣示，就代表美國的現實意志。」

這組照片顯示一架美國空軍所屬的C-130H運輸機，停放在台軍清泉崗空軍基地，並且與台軍的軍機合影。美方管道不透露時間，但是向《多維新聞》確認此任務的目的，是為了向台灣空軍進行後勤補給的運輸。

消息來源表示，這樣的台美之間往來相當頻繁，十多年來已經成為常態。美軍運輸機不只是在台灣面臨嚴重震災、風災、水災時會低調來台，平時與台美間軍事合作的相關事務有關之勤務，也多可見到美軍運輸機密集來台，這已經不是什麼秘密。

美軍夏威夷空中國民兵所屬的C-17戰略運輸機公開降落台灣民航機場，美方消息認為這是美國很清楚的戰略表態，並非偶然或者輕忽大意，所有細節都經過設計。（AIT美國在台協會）

而有關近期台軍退役參謀總長李喜明與美國智庫「2049研究所」研究員聯合投書美媒NBC國家廣播公司，倡議美國應該積極在台灣設立「軍品儲備庫」，增強台美之間合作形象以及台灣方面的戰爭準備，台軍戰院資訊與航空專長的學者認為，此議太過保守，他建議台灣國安高層層峰，應該積極運作讓美軍派遣「前哨性試探部隊」（tripwire force），以此增加解放軍對台動武的難度。這位戰院學者、前國安高層顧問，近期才與現任台灣國家安全會議高層晤面過。

學者認為，美軍常常在北約盟國、戰爭危及地區，部署「前哨性試探部隊」，人數都不多，不足以抵擋當地的入侵危機。但是這種象徵性的駐軍，將會使得入侵當地的計劃變得複雜且困難。他認為，在《威攝理論》中，「前哨性試探部隊」是一支比潛在敵人要小得多的軍事力量，旨在表明美國協助防禦方對未來的侵略，進行武裝反應，使得入侵方會有所顧忌美軍軍力，而增加侵略困難。

學者認為，美軍目前在台協訓的陸軍安全合作旅（SFAB）人數約600人，相當適合擔任長久駐台的「前哨試探部隊」，增加解放軍攻台難度。（U.S.Army）

這位學者也才剛剛結束愛沙尼亞的深入考察行程，他對目前波羅的海三國防禦俄羅斯的現況，相當熟稔。他認為，北約聯合部隊從2017年就開始在波羅的海區域駐紮四個營兵力，捍衛波羅的海三國不受俄羅斯侵略。

而美軍目前也在波蘭前線駐紮一個營的兵力，這對波蘭前線防禦俄羅斯侵略的戰爭風險，都有抑制作用。他說，從戰爭啟動的角度來看，一旦美軍「前哨試探部隊」遭到攻擊或者殲滅，入侵國將受到美軍報復性回擊。

這樣的戰略性前哨部署，他認為美軍應該可以在台灣試辦。而目前長駐台灣的美國陸軍安全合作旅（SFAB），官兵共約600人左右，他認為應該可以轉換角色為「前哨試探部隊」身份，對台、美之間的暗地軍事合作枱面化，起到積極作用。

從2017年開始，北約部隊長駐波羅的海三國，部署約4個營，且與三國的聯合軍演不斷。圖為美軍史崔克旅與拉脱維亞軍隊進行演訓的情況。（U.S.Army）

美方軍事消息來源也分析，目前台灣政府常常有意無意地將美軍駐台的內情「公開化」，例如特種部隊駐台的各個部隊番號、行動代號，都被媒體有計劃地曝光，這是台灣國安高層一手導演的戲，之前還會受到美軍方面強烈否認，但是目前美軍態度已經轉變，否認已經被沉默所取代。

這些公開訊息的方式，是台美之間聯手、抑或是台灣單方面想要內宣，以往多有不同模式，如今這些泄漏消息的手法已經不重要，重要的是美軍駐台、運輸機抵台的常態化，才是美軍最新最重要的戰略威嚇態度。