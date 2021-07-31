東京奧運︱建議增台選手獎金　郭台銘：得金牌政府發放1億新台幣

東京奧運正如火如荼進行中，中華台北代表團的表現在台灣備受關注，在多個項目保持爭牌甚至爭金的希望。對此，鴻海集團創辦人郭台銘周六（31日）發文稱，政府應大規模提高選手在奧運得牌的獎金。他建議，若選手得了金牌，由政府發放1億元（新台幣．下同，約2782萬港元）獎金，倘破了世界紀錄再加碼1億元，並號召網民認同的話就給個讚好。



郭台銘表示，近幾天他與所有人一樣心情起伏，跟着奧運選手賽情上上下下，「好久沒有的熱血沸騰，好久不見的一條心，想贏，幫選手們加油，原來我們所有人可以因為體育團結在一起！」他遂建議政府應大規模提高獎金，其中金牌發放1億元，銀牌發放8000萬元（約2225.5萬港元），銅牌發放5000萬元（約1391萬港元），第四名則2000萬元（約556萬港元） ；若打破奧運或世界記錄就再加碼1億元 。

郭台銘還稱，除了照顧選手生活，台灣的選手還經常在自己登上巔峰之後，為了改善台灣體育環境和提攜後進奉獻心力，「給足夠的資源，讓頂尖傳承，從嘉奬選手，最實質的開始做，激勵人心！」

據悉，中華台北羽毛球隊在周六迎來3場關鍵賽事，女子單打的戴資穎會在四強賽與印度名將辛度爭取決賽門票；「羽球一哥」周天成則在男子單打八強賽迎戰中國隊的諶龍。至於男子雙打的王齊麟與李洋更成為台灣羽毛球史上首度闖進奧運決賽的球員，周六晚間將與中國大陸組合李俊慧及劉雨辰爭奪金牌。