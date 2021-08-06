東京奧運｜摘銀被台網民質疑失誤太多？　戴資穎：在場上的不是你

中華台北隊羽毛球選手戴資穎，在東京奧運會羽毛球女單項目中，歷史性地摘下銀牌，但卻引來部分台灣網民質疑其在場上頻頻失誤。周四（5日），戴資穎在Instagram罕有地作出回應指，「站在場上的不是你」。



全黑的Instagram story。（戴資穎Instagram）

上周日（1日）進行的東京奧運會羽毛球女單決賽中，中華台北隊選手戴資穎不敵中國隊選手陳雨菲，最終摘銀。曾連獲兩屆羽毛球男單奧運冠軍的「超級丹」林丹亦表示，戴資穎的整體實力略勝一籌，只不過陳雨菲展現出韌性，發揮出更強大的實力。

戴資穎結束東京奧運比賽後，於5日返台，在與粉絲打過招呼之後未接受訪問便離開機場。隨後還在Instagram中發布了一篇全黑的story，似是代表沉默。

同時，有台灣網民質疑戴資穎，是因為在比賽中失誤太多才與金牌無緣。而戴資穎則轉發了其中一條到自己的story中，並寫下「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」、「還有沒有什麼叫做看好奪金，這兩面牌都是突破！」。

不過，稍後戴資穎則刪除了該條story，保留了全黑的那條。

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對此，還有台灣網民表示：

「怪只怪對手正好是大陸人」。



「表現很棒了，不要被那些批評影響」。



「失誤太多這種客觀的話都不能講了，多拍一點以後小戴就容易急容易失誤，連這個也不能講，那真的連氣度都輸給對方了」。



「哎唷，99.9999%的評論對你都是稱讚鼓勵，當那麼久的公眾人物廣告費也賺了不少怎麼就容不下那麼一丁點沙子？連上帝都會被批評了，何況是人」。

