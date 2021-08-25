盼希特拉介入對日談判遭無情拒絕　蔣介石二戰期間外交信在美拍賣

美國文物拍賣公司亞歷山大歷史拍賣行（Alexander Historical Auctions），於當地時間8月24日至26日在美國馬里蘭州切薩皮克市（Chesapeake）舉行「2021夏季歷史拍賣」活動，當中有不少二次大戰時期的文物，包括蔣介石於二戰期間寫信給納粹德國領導人希特拉（Adolf Hitler）的求援外交信，以及毛澤東的親筆信。



美國亞歷山大歷史拍賣行競拍蔣介石致信希特拉的求援信件。（擷取自亞歷山大歷史拍賣行官網）

亞歷山大歷史拍賣行的網站介紹稱，出自德國外交部、帝國總理府及中國大使館和相關單位總共17封的外交信揭露，蔣介石在二戰期間曾寫信給希特拉，希望他能夠影響同是軸心國的日本。亞歷山大歷史拍賣行總裁普洛斯（Bill Panagopoulos）說：「蔣介石進行一場危險的賭博，認為希特拉會動搖日本人，讓他獲得更好的和平協議。 」

該網站指出，蔣介石寫這些信的時間介於1936年至1938年，當時日軍攻淪京津二市，也發生淞滬會戰、南京大屠殺等重大事件。蔣介石致函希特拉，希望他出手干預他與日方的談判，從而獲得條件較好的和平協議，但滿懷希望的蔣中正卻被希特拉無情地拒絕了。

目前該網站顯示，這批信件起標價8,000美元，預估可以拍出1萬至1.5萬美元的價格。除此之外，這次拍賣文件中還包括毛澤東的一封親筆信，由於相當罕見，起標價為5萬美元，預估可以拍出10萬至15萬美元。