上海僅存完整大型清代民居開始搶險維護　曾是乾隆年間榜眼所建

位於上海市黃浦區天燈弄77號的書隱樓，距今已有258年的歷史，是上海市區僅存的一座較為完整的大型清代民居。

惟由於日久失修，書隱樓出現屋面坍塌等結構危險。今年初，在完成徵收、收歸國有後，於近期開啟搶險維護工作。



2019年，上海市喬家路地塊啟動了舊改徵收，其中書隱樓亦被納入徵收範圍。今年年初，書隱樓完成徵收，產權收歸國有。而這個備受關注的文物保護建築，由於日久失修出現雜草叢生、屋面坍塌、室內木結構局部被白蟻腐蝕等結構危險。未免進一步「惡化」，在經過市區相關部門及相關專家的反复論證、研究後，書隱樓的搶險維護工作近日進行。

據介紹，書隱樓內部，原有物品、殘件內容較多，搶險施工前，黃浦區相關部門對保護建築做了深入研究，包括現存的原始圖紙、文檔、資料照片等，以做到把握建築原有完整的面貌和完整的歷史信息。

工作人員介紹指，書隱樓的殘件大部分為室內，少量處於室外，且後期生活垃圾與原有構件混雜，對於識別整理難度極大。通過細緻分類和收納，對每個殘件都進行「號碼標識」，以做好保存措施。

+ 5

而今次室外搶險的內容主要包括，新作雨棚、支撐與補強、蟻蛀處理、疏浚與除草、消防等保護措施。

據了解，書隱樓是由浙江平湖榜眼沈初在清乾隆二十八年（即是1763年）所建，佔地面積為2272平方米、建築面積為2107.52平方米。沈初曾擔任過《四庫全書》館副總裁、軍機大臣、江西學政、兵部尚書、左都御史等職。

上世紀50年代，北京建築科學院太湖流域居民調查組的工作人員參觀書隱樓時表示，這樣精緻的民間宅第在太湖流域很罕見。直到1987年，上海市人民政府將書隱樓列為市級文物保護單位。