「台灣人也是中國人」成禁語？人民日報：做中國人是唯一正確選擇

日前國民黨主席江啟臣說出「我是台灣人，也是中國人」，引來綠營人士酸言怪語不斷。對此，大陸官媒《人民日報》海外版評論稱，「台灣人當然也是中國人，民進黨當局污名化中國人的身份認同，煽動兩岸仇恨，只會給台灣民眾帶去災難。做一個堂堂正正的中國人才是唯一正確的選擇。」



踏上競選國民黨主席連任之路的江啟臣（中）近日再次表態「我是台灣人，也是中國人」。（吳逸驊／多維新聞）

《人民日報》海外版9月2日刊登評論指出，「台灣人也是中國人」，何錯之有？台灣是中國的一部分，台灣人當然也是中國人。這是無可爭議的事實，過去島內幾乎每一個政治人物都說過類似的話，包括蔣經國、馬英九、李登輝，連蔡英文都公開說過過自己「是念中國書長大的中國人」。

評論稱，然而漸漸地，有些政客特別是綠營政客後來變了腔調，在各個領域處心積慮「去中國化」，把台灣和中國對立起來，把台灣人和中國人對立起來，只因他們發現販賣「台獨」可以鼓動民粹騙選票。

在這些無良政客數十年不間斷的操弄下，「台灣人也是中國人」在島內一步步從常識變成了禁忌。綠營發動「網軍」和綠色媒體更是公然對所有敢於說「我是中國人」的台灣民眾施以言語霸凌、精神圍毆，不僅針對藍營政治人物，連藝人、普通人也都不放過。

評論指出，綠營極力將中國人身份認同污名化，在島內社會劃出族群撕裂的鴻溝，認同自己是中國人的，被貼上「賣台」標籤，支持「台獨」的，則美其名曰「愛台灣」。凡此種種，不一而足，充分暴露了「台獨」分裂勢力的瘋狂與反智。

評論還稱，然而，無論「台獨」分裂勢力如何猖狂，台灣是中國一部分的歷史和法理事實並不因為他們的信口雌黃而改變，兩岸的血脈和文化連結也不會因為他們的政治操弄而割裂。

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評論認為，江啟臣說，「不能因為被批評就不敢說話，國民黨的論述要前後一致」，此言正可謂打中竅要。國民黨主席說一句「我是中國人」之所以會成台灣新聞熱點，也因藍營主要政治人物近來確乎鮮有此類表態。「我是中國人」是確定不移的真理，國民黨和藍營有識之士當然應該理直氣壯地表達，想辦法佔據道義和輿論高地，幫助島內民眾看清綠營的妖言惑眾。

評論強調，紙終究包不住火，民進黨的把戲能騙人一時，不能騙人一世。隨着時間的推移，廣大台灣民眾終將認清，民進黨當局在島內撕裂族群，在兩岸間煽動仇恨，絕非為台灣好，只會給台灣民眾帶去痛苦和災難。「做一個堂堂正正的中國人」才是唯一正確的選擇！