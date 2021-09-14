擔憂恒大「爆雷」　台金管會：台機構持有恒大比例極低

中國大陸地產開發巨頭「恒大集團」，近日傳出深陷財務危機，雖未達資不抵債的地步，但是其資產浮現的流動性危機，令各方擔憂恒大是否會成為下一個「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）。恒大在9月14日於港交公告預期9月物業合約銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，對集團現況產生更為巨大的壓力。



台灣金融管理委員會在9月14日公布統計，台灣境內銀行證券保險共計恒大曝險金額僅新台幣22.13億元（摺合約人民幣5.15億元），以投信境內基金較多，但整體比重極低。



恒大集團近來陷入流動性危機，各界皆擔心它會成為下一個雷曼兄弟。（Getty Images）

恒大集團雖於9月13日在其官網發出聲明，澄清集團破產重組消息，但也坦言遇到了「前所未有的困難」，強調會全力以赴恢復正常營運，9月14日更在港交所公告，預期9月物業合約銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，對現金流及流動性造成巨大壓力。受此消息影響，恒大系股價9月14日早盤盡皆大跌，恒大汽車更是一路下挫，跌逾16％。

針對台灣境內銀行對恒大集團授信曝險，台灣銀行局副局長童政彰表示，台灣境內只有兩家銀行對恒大集團有授信，但整體金額在新台幣五億元（約人民幣1.16億元）以內，而且都依規定有對資產分類提存適足的備抵呆帳。

目前台灣的銀行2021年二季度，在中國大陸全部曝險金額為新台幣1.4兆元（約人民幣3,257億元），佔2020年度結算淨值新台幣3.96兆元（約人民幣3,912.67億元）的比重為37.1%，在整體法定風險限額100%以內，也在可控範圍內。而且台灣的銀行對中國大陸曝險近年來相關數據趨緩，從2015年高點時的70%降至今年二季度的37%。童政彰強調，台灣的銀行的資本適足率14.98% 、逾放0.21%與覆蓋率6.5倍，整個承受風險能力還是很穩健，台灣銀行局會照風險胃納原則要求銀行強化經營韌性。

至於保險業方面，台灣保險局副局長張玉煇表示，截至2021年7月底國內沒有一家業者有投資恒大股票跟債券。

台灣證期局統計截至7月底為止，各家證券商自營都沒有投資部位。至於台灣人購買的基金部份，包括境內投信，截至2021年7月底有44檔基金，持有恒大相關曝險約新台幣12.62億元（摺合約人民幣2.94億元），佔比0.64%，佔全體投信基金規模為0.03%。



至於境外基金方面，有41檔境外基金有持有，台灣人持有約新台幣4.51億元（約人民幣1.05億元），佔比0.39%，佔整體台灣人投信基金規模的佔比亦僅0.01。台灣證期局副局長郭佳君表示，此部份比重不大。