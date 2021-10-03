新冠肺炎｜默克藥廠口服藥可降重症死亡風險　台方正準備採購談判

據傳美國默克藥廠（Merck）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥Molnupiravir將在近期問世。本報此前報道，港府已表態要採購此藥。

今日（3日），台灣中央流行疫情指揮中心在記者會上證實，台方亦準備購買此藥，但現階段仍在談判中。



陳時中表示，台灣正準備Molnupiravir口服藥的採購談判。（TVBS新聞網授權使用）

英國傳媒《路透社》（Reuters）報道，Molnupiravir抗病毒藥的原理，是令新冠病毒的基因密碼產生錯誤，實驗證實可將輕中症患者的住院和死亡風臉降低一半，適合高風險人士在家中服用，防止演變為重症。

默克藥廠表示，將在兩周內向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），FDA最快在數周內決定，若獲批准，將成為全球第一款抗新冠病毒的口服藥。

據此前報道，醫院管理局計劃向默克藥廠購買500個療程，供病人使用。藥廠指出，可以在年底前為1000萬名患者生產藥丸，並與世界各國政府簽訂合約，但尚未公布價格。

據默克藥廠公布的一項臨床測試報告指出，775名參與實驗的成年新冠病人，感染前都沒有接種過疫苗，並在5天內出現輕微至中等病徵，而且本身患有肥胖、糖尿病或心臟病等高危健康問題。

參與者分成兩批，其中一批服用原本設計治療流感的藥丸molnupiravir，另一批則獲分發安慰劑，並在為期5天的實驗期內，每天服藥兩次。最終，實驗發現服用molnupiravir的人士之中，只有7.3%在30天內需要入院，比安慰劑一組的14.1%明顯低接近一半，而後者亦有8人喪生。