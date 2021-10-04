3天內近百架大陸軍機擾台　台空軍發F-16掛彈升空影片：絕不妥協

解放軍空軍自10月1日以來巡弋台灣防空識別區的架次創下紀錄，據悉至10月3日為止累計有93架次的紀錄，而10月2日單日累計派遣更是多達39架軍機，為台灣國防部公布統計以來最多架次紀錄。



台軍空軍除了派遣軍機升空應處，以防空導彈追監外，更透過Facebook粉絲專頁發布影片，曝光F-16掛彈升空，以及幻象戰機緊急升空與防空導彈追監畫面，更引用高志航的名言稱「身為空軍，怎能讓敵機飛在我們頭上！」台軍空軍也強調，面對解放軍軍機頻繁擾台，破壞區域和平的舉動，只會徒增民眾反感及兩岸緊張對立的情勢。

台軍空軍表示「中華民國空軍，絕不妥協！」，表示將不分晝夜，堅守崗位，嚴密應處，絕不讓敵機越雷池一步，守護中華民國領空，捍衛主權的決心，堅定不移。

此外，台灣外交部10月3日晚間發出新聞稿，說明美國「十分關切」（very concerned）中國大陸在台灣周遭進行挑釁的軍事活動，並呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫。該聲明也強調，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾。

台灣外交部對於拜登（Joe Biden）政府在周末期間，仍主動以發表公開聲明的方式譴責中國大陸挑釁行徑並且重申對台灣承諾之舉，表示由衷感謝。

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台灣外交部重申，近期中國大陸軍機、軍艦頻頻擾台，並在台海、東海、南海進行各種挑釁作為，實已破壞區域和平穩定現狀，並已升高印太地區緊張情勢，此等行徑已經引起區域各國的關切。面對中國大陸的挑戰，台灣政府一向致力於提升自我防衛能力，並以堅決的意志，維護台灣的民主、自由、和平與繁榮。台灣將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。