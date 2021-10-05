解放軍軍機連日繞台架次創新高　澳洲：反對中國大陸威脅台灣

解放軍空軍近期頻頻出沒於台灣的西南防空識別區，且架次不斷創下新高，10月4日就達到了單日56架次的紀錄，10月以來累計架次149次，引起台灣輿論各界關注，華府亦對此表達高度關切。

作為五眼聯盟及澳英美聯盟（AUKUS）一員的澳洲也發表聲明，表示反對中國大陸對台灣進行威脅或動武。



英媒《衛報》（The Guardian）10月4日報道指，澳洲政府對於中國大陸愈發頻繁的進出台灣的防空識別區表示擔憂，澳洲外交貿易部一位不具名的發言人表示，坎培拉當局希望打造一個「安全、繁榮且以法治為基礎的印太區域」，並表示「無論是要處理台灣還是其他地區爭議，必須透過對話和平解決，不應採取威脅、武力或脅迫行徑」。

解放軍戰機繞台架次創新高：（點選大圖瀏覽）

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根據該報道指出，對於台灣外交部長吳釗燮呼籲台灣與澳洲進行安全情報交流一事，澳洲當局沒有任何評論，不過澳洲和美國在9月份提出「加強與台灣關係」的計劃，將台灣描述為「民主典範」和兩國共同的關鍵夥伴。

美國及澳洲在進行奧斯敏會談（由美、澳雙方的外交、國防部長帶頭，進行每年一次的磋商會談）後，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、國防部長達頓（Peter Dutton）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），也承諾支持台灣「有意義的參加國際組織」。