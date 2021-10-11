專訪｜批民進黨向別人祖墳鞠躬　張亞中：孫中山是兩岸最大公約數

2021年10月10日正值辛亥革命110周年，蔡英文政府對「孫中山」、「辛亥革命」惜字如金；反而是大陸官方屢屢強調孫中山的「統一」理想、認為自己是孫中山的真正傳人。

對此，台灣孫文學校校長張亞中接受《多維新聞》訪問時表示，民進黨已退到「中華民國台灣」的「獨台」路線，沒辦法不過「雙十」，只好淡化其色彩。孫中山思想是兩岸最大公約數，除了追求統一，也應更全面了解孫中山的其他理念。內容稍經編輯後轉載於《香港01》，此為第四篇。



日前港府官員警告港人勿在雙十節做出「分裂國家」的行為，台陸委會罕見提及「孫中山」在1911年起義。但蔡英文執政後在各方面推動去中國化，孫中山幾乎成為歷史邊緣人物，就連雙十也成為「台灣國慶節」（Taiwan National Day）。

高舉孫中山思想參與國民黨主席選舉的張亞中指出，民進黨的「台獨」三階段，第一階段是正名制憲的「顯性台獨」；第二階段是從1999年提出台灣前途決議文，稱台灣已經獨立，目前名字叫中華民國的「隱性台獨」；第三階段就是2020年「中華民國台灣」的「顯性獨台」。從「顯性台獨」退到「顯性獨台」，蔡英文已經走到她能走的極限。

孫文學校校長張亞中表示，「統一」絕對是是孫中山的追求，但也要全面了解其民族、民權、民生主義等理念。（楊家鑫攝）

退守「顯性獨台」 民進黨只好向別人「祖墳」鞠躬

張亞中表示，民進黨在台灣進行「去中國化」與「去中華民國化」。不過，民進黨固然可以把蔣介石「鬥臭」，但要使用「中華民國台灣」，總要提孫中山、過「雙十」吧？

他說，這是民進黨過不了的檻，而既然過不了，民進黨就給你淡化、異化。「民進黨就很尷尬，借別人家祖墳，埋自己的人，只好跟別人祖墳鞠躬，沒辦法，自己又沒辦法成家立業」。

張亞中表示，所以「辛亥革命」，民進黨不會提，但「中華民國國慶」他必須過，而這六個字國民黨也不敢打，因為國民黨骨子裏也是「中華民國台灣」，是謂「隱性獨台」。

大陸國台辦主任劉結一在香港各界慶祝辛亥革命活動引用孫中山「不能統一，便要受害」，呼籲台人共同邁向統一。（國台辦官網截圖）

孫中山是兩岸最大公約數 革命不能止步

另一方面，大陸國台辦主任劉結一在慶祝辛亥革命時引述孫中山所說「『統一』是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」呼籲台人共同邁向統一。台灣又該如何解讀大陸所強調孫中山對於國家統一的立場？

張亞中指出，孫中山是兩岸三地、乃至全球華人社會的最大公約數，統一絕對是孫中山要追求的，但也應該更全面去了解孫中山的其他理念。

他表示，孫中山的理念還包括民族、民權、民生主義，張亞中認為，大陸在民族、民生方面都做得非常好，「一帶一路」就有「濟弱扶貧、天下一家」的概念。

孫中山是兩岸歷史重要的交集人物（點擊觀看大圖）：

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他說，「但除此之外，孫中山還有民權主義，如果我幫大陸解釋，中國大陸現在的所謂一黨專政，是停留在孫中山的訓政時期，但最後要走向憲政時期，用所謂民主憲法，也就是多黨執政」。

張亞中表示，每個人都從孫中山理論中提煉出自己需要的。「如果我們站在中華民族角度思考，如果真的遵循孫中山的話，就像我在台灣成立孫文學校，我也反對分裂，統一也是我可以討論的，但我也會討論民族、民權、民生等其他課題」。

張亞中指出，辛亥革命是一個歷史轉變，是從威權集權走向民主憲政，但當時對於革命成功的果實了解非常有限。民族主義要到對日抗戰才完成一點，民權主義走到現在，兩岸都還有很遙遠的路要走；民生主義方面，大陸脱貧，台灣基本上也不錯，但貧富差距也越來越大。

張亞中強調，孫中山為何說「革命尚未成功，同志仍須努力」。孫中山精神是一個更高的目標，兩岸都不能止於這一步。

2021年台灣雙十慶典主視覺，少了「中華民國」字樣，掛上「Taiwan National Day」（台灣國慶日）的英文字樣。 （facebook @ 中華民國 贊國慶）

扭轉台獨史觀不易 孫中山精神不放棄

至於在台灣數十年來的教育之下，年輕一代對於孫中山、辛亥革命鮮有認知，要如何突破目前台灣社會對孫中山、辛亥革命無感的困境？張亞中坦言，所有史觀、思想教育其實都是從官方「由上往下」，從民間「由下往上」談何容易？

他表示，原本如果選上國民黨黨主席，就用黨的力量做，現在則運用自己民間力量繼續走下去，例如與知名Youtuber直播談「三民主義」、啟動招募黨員的「辛亥行動」等。

他強調，自己並不把政治當人生職業，比較像「傳道士」，傳孫中山的道、傳兩岸和平的道。會將把這次參選累積的能量，繼續用在宣揚孫中山精神上。