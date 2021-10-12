美學者：售台昂貴武器無意義　台海開戰數小時即被解放軍摧毀

台海近年成為北京與華府角力的競技場，在民進黨主政下的台灣本身業已成為北京眼中造成台海不穩定的推手之一。



10月10日台灣雙十節前夕，解放軍機飛掠台灣西南空域「防空識別區」（ADIZ）的架次屢創新高。此外，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）10月6日在瑞士蘇黎世與中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪會晤，兩人會晤議題涉及中國在人權、台灣、香港等方面議題的處理方式。

2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。（中國外交部）

蘇利文會後接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問及美國是否準備採取軍事行動保衛台灣，蘇利文直言：「我就明說吧，我們現在就會採取行動，力阻那一天到來。」

日前英媒報道，台外交部長吳釗燮、台國安會秘書長顧立雄日前遠赴美國，外界猜測是為台灣駐美代表處（全名為「台北經濟文化代表處」）更名為「台灣代表處」一事赴美，台灣駐美代表處的更名議題受美國高層的支持，包括公開表示「美國不會支持台獨」的美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campell）在內。不過，針對更名一事，拜登（Joe Biden）政府迄今仍擱置，似乎是避免觸碰多年來的敏感外交字眼，以迴避在中美可望走向和緩的情況下，進一步刺激北京的政治風險。

根據法新社報道，在兩大經濟體中美之間的一連串爭端中，台灣常被視為可能引發熱戰的爆點之一。如解放軍機10月初進入台灣防空識別區的軍機數量創新高，同時日本堅決支持台灣，包括願助台灣加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），美、英、澳三方同步成立劍指中國的「三方安全機制」（AUKUS）。

報道引用身兼史丹福大學（Stanford University）與保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）首先分析，外館改名（指台灣駐美代表處改名）能達成的效果甚微，甚至會招反效果，因為即便美方否認，但北京許多人仍認定美國若允許台灣外館改名就是公然支持台獨。她認為，美國值得冒軍售台灣的風險，有助台灣堅持更長時間。但外館改名之類的事雖能彰顯美國美為台而戰的意願，但最終只會加深北京（武統）的決心。

此外，針對國家主席習近平10月9日在「紀念辛亥革命110周年大會」上，就兩岸關係提出「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」，「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員辛格頓（Craig Singleton）認為，習近平「異常務實和謹慎」，華盛頓應對此特別留意。

辛格頓表示，「繼續滿足台灣對大型、昂貴武器系統的渴望，一點意義都沒有，因為這些東西幾可肯定會在衝突的最初幾小時內就被中國軍隊摧毀」，美國需做好應對中國加劇武嚇台灣的準備，在「持久的戰爭灰色地帶裏」與北京競爭。

而「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）中國學者史文（Michael Swaine）在最近一篇文章指出，北京一直因應的是台灣政治而非軍事發展，意味華府和北京需加強對話，在嚇阻與政治保證間取得平衡，「雙方都必須認知到，他們正在一手促成火車失事，只不過是慢動作呈現，而我們大家都是見證者。」