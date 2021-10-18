蔡英文兩岸「互不隸屬」說　台民調：超過7成民眾同意

台灣民意調查機構「中華亞太菁英交流協會」於10月18日公布名為「總統國慶演說與近期台海局勢民調」，有關兩岸關係的民意調查。該調查結果顯示，70.6%受訪者支持蔡英文於「雙十」活動演說的「互不隸屬」說，而對其兩岸政策47.7%受訪者滿意，24.3%不滿意，28%沒有表態。



根據該調查結果顯示，針對蔡英文於「雙十」活動演說時提到的「四個堅持」（「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」），有67.9%受訪者表示支持，不支持者佔12.3%，另有19.8%受訪者不知道或拒答。

台灣民眾對於蔡英文「四個堅持」的支持度高達67.9%。（中華亞太菁英交流協會提供）

而對蔡英文主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，70.6%受訪者表示支持，15%不支持，不知道或拒答的14.4%；蔡英文於演說中，僅從1949年國民黨政府撤退到台灣開始起算的「中華民國在台灣72年」論述，遭國民黨批評將中華民國「折壽」，但仍有48.3%的受訪者表示支持，20.8%表示不支持，31%不知道或拒答；對蔡英文的兩岸政策，47.7%表示滿意，24.3%不滿意，28%的受訪者不知道或拒答。

蔡英文在「雙十」活動談話後，有關大陸國台辦在記者會上批評蔡英文說法「鼓吹台獨、割裂歷史」、販賣「兩國論」的部份，該調查報告顯示，受訪民眾同意國台辦說法的佔19.4%，不同意為54.9%，不知道或拒答的有25.7%；而對中國宣示的「和平統一、一國兩制」，與堅持一個中國和「九二共識」的立場，13.8%受訪者認同，69.5%不認同，不知道或拒答16.6%。

中華亞太菁英交流協會表示，這次訪問於10月14日至16日進行，成功訪問1,081名成年人，在95%信心水平下，抽樣誤差為正負2.98%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行，此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。