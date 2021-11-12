用網軍污衊間接致台駐日官員蘇啟誠輕生　「卡神」楊蕙如判刑半年

台北地方法院周五（12日）判決台灣網絡名人楊蕙如（綽號：卡神）與網軍蔡福明涉嫌利用網軍污衊台灣駐大阪辦事處，並間接導致處長蘇啟誠輕生，二人同被控告侮辱公署罪，分別處有期徒刑6個月，達罪名最高刑度，可得易科罰金18萬元（新台幣．下同）。全案可上訴。



綜合台灣傳媒報道，2018年9月4日，強颱風「燕子」重創日本關西。在9月6日，PTT網站上一篇由網民上傳的「大阪空港疏散事件相關資訊」文章，先替駐日代表謝長廷說項，卻狠批大阪辦事處「爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」、「一群垃圾的老油條」、「講難聽一點叫黨國餘孽」，又稱「以上資訊歡迎轉發」。隨後引發一系列網絡霸凌抺黑事件，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。檢警事後查出，侮辱性文章是楊蕙如、蔡福明所為，遂依侮辱公署罪起訴。

台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠。（維基百科圖片）

檢察官指出，楊女、蔡的犯行包括侮辱公務員、侮辱公務員所執行的職務、侮辱公務機關。檢察官認為，言論自由應有界限，蔡福明的網軍貼文是想操縱輿論、扭轉風向，而網軍架構是以楊蕙如為首，楊女的行為在國際社會上，已影響台灣聲譽，法院要不要判決有罪，要看法官期待甚麼樣的社會。

法官則認定，蔡福明沒有就謠言查證，即先發文、再經楊蕙如指示去「推文」、「幫高調」，造成駐大阪辦事處受到指摘，顯見網軍不是在評論事件，而是在侮辱公署，已超過言論自由保障的界線。此外，網軍使用的LINE群組「高雄組」以楊蕙如為首，她指示蔡福明及群組中的人支持或批評特定的文章，再向楊蕙如請款。蔡福明先取款，再交下線網軍，藉此將想表達意思在網路上迅速散布、影響，並帶領輿論風向。

楊蕙如、蔡福明坦承聚會時彼此討論訊息，楊蕙如也認為文章符合她要表述的目的，如此，楊蕙如既為「業主」，加上蔡福明招攬網軍1、20人，都依楊蕙如的指示「推」、「噓」、「酸」、「幫高調」、養帳號、據以認定楊蕙如與蔡福明有犯意聯絡、行為分擔，2人都依法判刑。