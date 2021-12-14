台灣港生發逾百電郵訴助理教授英文差　損害名譽遭判賠7萬新台幣

香港一名芮姓學生2018年在台灣高雄醫學大學心理學系就讀碩士課程期間，因不滿蘇姓助理教授的兩門課程未用全英文上課，遂發電郵給包括校長在內的117名教職員投訴蘇男英文差，用字包括「Poor English」、「英文很爛」等。事後蘇男控告該學生損害名譽，高雄地方法院認為芮的行為屬故意貶抑，於近日判其賠償7萬元新台幣（約1.9萬港元）。



事發於高雄醫學大學。（Google Maps）

案情指，該名芮姓學生當時修讀蘇男的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」兩門課，卻經常抱怨對方用大量中文上課，未能用英文說明，讓他很難理解課程內容，以此質疑蘇男的英文程度差，並因此向學生申訴評議委員會提出申訴。蘇男認為，芮因對課程內容及評分方式不滿就大量寄發電子郵件給校長、教務長、院長，甚至香港辦事處等機構，侵害了他的名譽，因此提告求償50萬元，並要求對方在4家報紙頭版版頭下方刊登道歉啟示。

芮辯稱，他是對考題及出題者有意見，是蘇男自己對號入座。不過蘇男強調即使對方對該課程內容及評分方式有不滿或任何意見，都可以提出討論或改善。法院認為，芮的電郵內容提及因未能聯絡蘇男，已發出逾百電郵，並提醒了他逾22次，以及曾提及「如果你不懂英文，這一句我寫中文給你」等；相關訊息均指名道姓，非客觀討論蘇男的英文能力，而有貶低其社會評價之意。最終，審酌雙方財力後，法官判芮賠償7萬元新台幣，無需登報道歉，全案可上訴。