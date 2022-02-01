賴清德洪都拉斯晤日本特使　出訪前美軍艦行經台海

台灣副總統賴清德日前赴友邦洪都拉斯訪問，於上周五（1月28日）參加該國總統就職典禮。台灣駐日代表謝長廷周一（1月31日）透露，賴清德在參加典禮時與日本特使宇都隆史會談。

另外，美國軍方發言人今日（1日）表示，飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey，DDG-105）在1月22日航行經過台灣海峽。時間點正好是副總統賴清德出訪之前。



謝長廷1月31日與自民黨青年局長小倉將信等人會談時，透露賴清德日前擔任特使出席宏都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）就職典禮時，期間與日本特使、參議員、前外務副大臣宇都隆史進行場邊會談。小倉表示，在國際場合上，台日能有這樣特別安排，凸顯台日的特殊關係。

據悉，賴清德與宇都在會談中談到台灣防疫經驗，台日應思考如何應付未來的傳染疾病等議題，也談及獨裁威權體制的武力威脅。對於日本6度提供約420萬劑疫苗，賴副總統表達謝意，並說台日就像家人。兩人也言及日本目標2050年達到碳中和的議題。

中央社報道指，賴清德出席宏都拉斯總統就職典禮，也與座位相近的西班牙國王利佩六世（Felipe VI）交談。賴清德說，西班牙國王風度翩翩、很親切，很高興與西班牙國王互動聊天。

美國軍方發言人表示，飛彈驅逐艦杜威號在1月22日航行經過台灣海峽。圖為美國印太司令部21日在推特貼出杜威號官兵在海上執行任務照片。（Twitter.@U.S. Indo-Pacific Command）

報道指，美國軍艦在1月下旬通過台灣海峽，為今年第一次，美國第七艦隊發言人證實編列第七艦隊的杜威號在1月22日航行經過台灣海峽。第七艦隊軍官表示，這艘配備神盾戰鬥系統的勃克級導向飛彈驅逐艦在當地時間1月22日航行經過台灣海峽。美方強調這是符合國際法，在國際水域的例行航行。

根據美國軍方資料，去年拜登政府上任以來，光是2021年美國軍艦就有12度航行經過台灣海峽。美軍多次強調，美國軍艦通過台灣海峽，展現美國對於自由開放的印太區域之承諾，無論是航行、飛行或執行任務都是符合國際法的規範。

賴清德1月25日起展開洪都拉斯訪問之旅，行程前後過境美國洛杉磯及三藩市，30日返抵台灣。美國軍艦1月22日行經台灣海峽，時間點正好是賴清德出訪前兩天。美國印太司令部推特（Twitter）1月21日也貼出杜威號官兵在海上執行任務的照片。