台學生課堂報告介紹南北管　老師竟失控飆罵　稱樂器在「牽亡魂」

YouTube影片瘋傳一段台中一中學生和音樂老師之間互嗆的影片，高一生繳交音樂作業時，拿高二課程介紹南管北管兩種樂器，不料被女老師以選擇高一內容就好，還說南北管是牽亡魂，並要求刪掉，學生辯駁當初又沒有指定範圍，且台灣文化部還認定牽亡魂是無形文化遺產，老師則以「這是學生的態度？太派（兇）了」，師生間爭執過程引發網路熱議。



台中一中近日因高一學生在音樂課的課堂報告中，製作影片介紹到高二的教材內容，遭到女老師嚴厲斥責、飆罵，並且要求刪除，學生反駁「花了這麼多時間卻被刪掉，做個屁喔」、「我們就照課本念就好了，不需要做報告了」。沒想到老師大聲質疑：「有哪個班級像你們這樣嗎？」這個時候，其他同學加入聲援：「可以先聽看看啊」，沒想到，老師竟回答：「牽亡魂，這樣不行，你們可以下去了。」學生接着解釋：「台灣文化部說牽亡魂是無形文化遺產」，結果老師又嗆：「那你去考教師甄試嘛...現在的學生可怕到極點。」甚至還要錄影的學生刪除影片，現場火藥味十足。

即睇學生與老師課上對峙過程：

影片曝光後一天內已近10萬人次觀看，網民除了幾乎都聲援學生外，也有不少家長與劇場工作者私訊台中市議員賴佳微陳情抗議老師的做法。

賴佳微表示，一中學生的自主性相當高，108課綱的多元性也強調以學生為主體。台灣教育局應督促各校在教授課程時，每位老師是否已經充分了解該課綱的精神。對於孩子自主學習要給予更多鼓勵，讓孩子對各種課程有更大的興趣。

賴佳微表示，上課只要能主動激發學生的學習興趣都是大家所樂見的，台中一中的學生在課堂報告中主動介紹到南管北管、牽亡歌，這些都是台灣重要的文化資產。學生做出超過其一年級的課本內容，代表在課後是花了更多的時間自主學習來檢索資料。老師不但沒有選擇鼓勵，反而嚴厲斥責，這是很澆熄孩子學習熱忱的一個行為。

賴佳微進而提到，108課綱的教育精神以「成就每一個孩子、適性揚才、終身學習」為願景，並以學生為學習的主體，從這次一中學生的自發行為，已經充分展現這些年下來受到108課綱教育的孩子，有更多元的思考以及對學習有更豐富的熱忱，反而是教授課程的老師，違背了這個課綱的本意。

最後賴佳微表示，自己在過去學生時代，也碰過這樣的老師，也因此在有些學科上自己變得越來越沒有自信跟興趣，希望該名老師只是個案，台中市教育局也應該督促並檢視各校，是否符合新課綱的精神，給予孩子更大的學習空間，是教育者的重要責任。

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