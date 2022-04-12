台灣全民國防手冊範本出爐　教如何在戰場生存　學者稱內容不合理

台灣國防部今日（12日）公布「全民國防手冊範本」，提供台灣民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊。在緊急狀況時，屆時手冊範本再由各地方政府依轄區特性，將避難、醫護及物資等資訊加入手冊，以利民眾做好安全準備及生存自助。

不過，台灣的國家政策研究基金會副研究員揭仲受訪指出，部分手冊內容不合理，「不能應付戰時緊急狀況，沒有以民眾需求角度為設想」。



據中央社報道，為強化全民戰時應變能力，台灣國防部去年起啟動編撰「全民國防手冊」。今（12日）上午舉行線上記者會公布手冊範本。

手冊內容導引民眾就戰時可能發生的緊急狀況，緊急應變。手冊分別就「空襲警報識別與避難」、「建築物倒塌失火避難資訊」、「停電及停水資訊查詢與應處」、「戰災傷患急救送醫」、「民生必需品短缺獲得途徑」、「防災（戰備）物資與救護準備」、「戶外生存之基本知識」、「緊急狀況報案專線」等要項簡要說明。

全民防衛動員署物力動員處處長劉泰益指出，編撰手冊目的是提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，以利事先做好安全準備及生存自助，讓民眾查詢避難、醫護及物資資訊。他並表示，手冊架構參考瑞典、日本等國家，並整合政府及專家學者資訊完成編輯。

就手冊與可能兩岸戰爭的關連，劉泰益指，手冊是以民眾需求角度為設想，提供生存基礎知識及緊急危難應變作法，做好安全準備及生存自助。

台灣國防部公布全民國防手冊。（台灣國防部提供）

不過，國家政策研究基金會副研究員揭仲接受台媒訪問時認為，部分手冊內容不合理，不能應付戰時緊急狀況，沒有以民眾需求角度為設想。

揭仲舉例說，手冊內敘述停水時撥打自來水公司客服專線進行詢問或通報，但怎能保證戰時「客服專線」還能打得通。

另外，民生必需品短缺時，手冊規定「公告配售之時間地點，依所在鄉（鎮、市、區） 配售站通知，至指定配售站，按規定項目數量計價購買所配額之民生必需品」。

揭仲表示，若是戰時民眾還需要花錢買必需品和要帶戶口簿，這是無視空襲房屋被毀找不到戶口名簿或來不及帶錢的可能。政府也不能保證戰時民眾能得知政府公告的時間地點，電視與手機在戰時一定能正常使用嗎，外籍人士沒有戶口簿也能買必需品。

揭仲認為，手冊中關於停電停水和民生必需品短缺時的處置，明顯只能應付平時的意外或天災，與戰時的狀況根本脫節，台灣國防部、經濟部等相關單位應該重新檢討修訂。