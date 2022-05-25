港商挖角台灣工程師　背後公司負責人是安徽省人大代表

據台媒《聯合報》報道，香港商芯技佳易微電子科技，受號稱要作記憶體領域「中國三星電子」的北京兆易創新科技公司委託，來台違法招募研發工程師，時間長達10年。



台北地檢署指揮調查局新北市調查處指出；該有限公司負責人汪文浩、劉姓女財務、張姓員工等9人到案。5月24日晚間10時許訊後依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」諭令汪男10萬元交保（新台幣，下同）。



綜合台媒資訊，北京兆易創新科技公司在2013年間，先到香港成立芯技佳易微電子科技公司，再赴台設立辦事處，藉此規避大陸公司來台設立分公司的規定；芯技佳易其實是空殼公司，設立用意是來台設立辦事處挖角台灣工程師。



北京兆易創新科技除在台灣成立登記為港資的芯技佳易微電子科技，作為在台的辦事據點之外，另在上海、合肥、香港等地，設有全資的子公司，另於深圳設有分公司，如今已發展成為中國的晶片龍頭企業，該公司主要經營項目包括記憶體、微控制器及感測器。

《聯合報》指出，朱一明是兆易創新科技公司創始人兼CEO，是大陸儲存裝置領域的開拓者和領導者，該團隊成功研發大陸第一顆移動高速存儲晶片，成為首家掌握該技術的公司，兆易研發團隊先後研發的產品已大規模量產，成為大陸第一家大規模量產通用型儲存裝置的公司。

調查指出，兆易創新科技開出年薪300萬的條件，挖走包括竹科蕭姓工程師等高科技人材，長期赴陸研發快閃記憶體，這些研發成功的產品，最後再回流給台灣的芯技佳易公司販售獲利。目前全案朝違反《兩岸條例》偵辦。

5月20日，台灣立法院院會三讀修正《國家安全法》部分條文，新增「經濟間諜罪」，條文中規定，「任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力侵害、竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金則在新台幣500萬元以上、1億元以下。

當天，台灣立法院院會也三讀通過修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文，條文指出「涉及國家核心關鍵技術業務的人員，如要到中國地區，都須經審查會許可。另外，此次修法也要求中國企業於第三地投資的營利事業，如要來台灣從事業務活動，須經主管機關許可」。