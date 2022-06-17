大陸經濟威攝套路化？　民進黨走了「以政逼農」另一個極端

繼2021年起台灣菠蘿、蓮霧和釋迦等農產品因蟲害問題遭中國大陸禁止進口後，大陸有關部門日前再以台灣石斑魚檢出禁藥，以及白帶魚包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性為由，宣佈自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，並暫停接受相關企業「驗陽」產品進口申報1周。

面對兩項漁產輸陸困難，台灣官方除了聲明商品近3年抽驗都沒有問題外，針對就連台灣社會都關心的石斑魚藥檢情況，16日竟傳出「實驗室不想曝光」為由，僅稱供貨中國大陸11家漁場「檢驗合格」，但藥檢報告不予公布的新聞。整起事件從台灣官方要為台灣漁產自證清白，沒幾天時間，竟走成了不明不白。

然而，台灣政府在藥檢報告拿不出手之前，抨擊北京「以農逼政」的政治慣性解釋便已脱口而出，甚而輕易將新起事件與年底台灣地方選舉掛勾，尤其相關農漁產品主要盛產地多為民進黨傳統票倉的南部縣市，於此指控中國大陸有意藉由阻斷台灣農漁產品輸出，挫敗民進黨選情。

中國大陸海關總署6月10日表示，由於多次檢出禁用藥物，將自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸。（截圖自中國海關總署網站）

只不過，在民進黨政府上下控訴出口成章之餘，用以駁斥的內宣卻讓自己的「政治導向說法」漏了餡而不自知。例如包裝驗出病毒一事，中國大陸海關過去已多次對多國商品包裝驗出病毒後暫停進口，例如厄瓜多爾爾凍南美白蝦、韓國韓服、印度蝦等，此次台灣白帶魚遭暫停進口既非首例，也不特別，與台灣同期遭禁的貨源業者，另包括了印度、越南與阿根廷廠商等，民進黨政府「見微知著」稱相關禁令是為「以農逼政」，顯然被害妄想過了頭。更離譜的是，甚有掛名民進黨幕僚人員接受台媒採訪，在得知台灣並非針對性目標後，遂稱大陸官方多次祭出禁斷，背後皆有威嚇他國、干預他國政治考量，更有想要撇清大陸是病毒源頭地、宣傳「動態清零是正確的」的政治目的云云。

如此的奇葩說固然已讓民進黨政府「以農逼政」說法不攻自破，不料台灣外交部長吳釗燮跳腳回應陸方禁石斑魚進口的陳詞，更給人不知魏晉之嘆。吳釗燮6月12日透過推特（Twitter）發文，指大陸禁止進口台灣菠蘿之後，這次目標又轉向台灣石斑魚，「他們購買商品、剽竊技術，再將貿易視為武器所用」，「跟中國之前的自由與平等貿易就是個敗筆（fail）」。台灣行政院16日跟進表示，「若無法解除禁運，不排除會向WTO申訴」。

儘管台灣官方信誓旦旦想要尋求WTO申訴，以解其與中國大陸「不自由、不平等」的經貿問題，但問題是，回顧兩岸經貿歷史，向來存在「不對等」的貿易關係，在大陸刻意對台「讓利」下，兩岸經貿缺乏現實意義的「公平」，台灣方面實際禁止大陸八百多項農漁產品進口，真鬧進WTO，結果未必對台灣有利。簡而言之，不論國民黨還是民進黨執政，台灣早就接受了政治服務農漁業的兩岸經貿現狀，只不過在享盡「讓利」紅利多年後，吳釗燮忽然想起還有「以農逼政」與「自由與平等貿易」這回事，倒讓人不知是天朝夢醒得太晚，還是底心裏的正義遲來所致？

此外，從菠蘿、蓮霧到白帶、石斑魚，台灣外銷大陸重要農漁產品接連被禁，每每皆引得台灣內部官學、輿論興起大陸對台的讓利時代是否即將終結的敍事。類似的內部擔憂早在《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）十年大限前後便已湧現，成為懸在台灣頭頂、害怕落下的一把刀。但民進黨人之所以戒慎恐懼，又時而忌憚大陸對台讓利時代終結，實際上都是無妄的空想，是其兩岸經貿政治化自我套路的結果——問題的產生，是其從來以政治強壓經濟的認識審理兩岸經貿關係，終其所有不能「經濟事，經濟以對」，這才種下了時刻憂慮ECFA中止、讓利結束的焦慮。

總的來說，從憂心「以農逼政」到懷疑讓利時代結束，台灣走到今天，已然視兩岸經貿是中國大陸對台經濟威攝的延伸，但不論台灣政權如何輪替，都無改兩岸經貿依存持續攀高的現實，這一方面是台灣發展理性面審時度勢的結果，也是中國坐穩亞洲最具影響力大國的勢頭引導。確實，中國大陸對台處處「讓利」本身也是政治的一環，此間藴含加速兩岸融合的努力，台灣方面自然不會無感，然民進黨政府多年來始終無解於「收了讓利、憂融合」、「既收讓利又怕失去」的政治矛盾，積重難返後，遂有今日兩岸經貿關係裏的技術問題，搖身一變成了民進黨人心裏大陸對台經濟威攝的套路演出。民進黨與其責令北京處處「以農逼政」，也是時候回頭自省，看看自己「以政逼農」都逼到了什麼田地。