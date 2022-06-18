北京強勢宣示台海主權在我　或將推外國軍艦報備制度︱專家有話說

據彭博社報道，過去數月，中國軍方官員在會晤美軍官員時，多次聲稱台灣海峽不是國際水域。中國外交部發言人汪文斌回應，明確宣示中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，並否定美國聲稱台灣海峽是「國際水域」的說法。外界好奇汪文斌表態意欲何為，亦有看法將之解讀為中國有意把台海「內水化」。大陸涉台學者包承柯接受《香港01》訪問指出，對於美國橫行霸道的一面，中國大陸接下來或將出台管轄的報備制度。



6月13日中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌應答彭博社記者提問，申明台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

汪文斌也說，國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說。有關國家聲稱台灣海峽是「國際水域」，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。

中國外交部發言人汪文斌6月13日指出，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。此外，國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操縱涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對。（中國外交部網站）

台海非公海 中國政府有管轄權

北京在此時機點對於台灣海峽法理定位做出強勢宣示的用意，上海東亞研究所助理所長包承柯對《香港01》記者解讀，這是對於台灣局勢所做的主權闡述。從大陸的理解來看，台灣島是中國的一部分，海峽兩岸各12海里領海，加上專屬經濟區200海里，而台灣海峽最窄處約70海里、最寬處約220海里，專屬經濟區的主權管轄是中國政府。

上海東亞研究所助理所長包承柯（中）認為，汪文斌關於台灣海峽的法理定位表述「四平八穩」，中國政府將更為強化在台海專屬經濟區的管轄。（微信公眾號／華東師範大學傳播學院）

包承柯解析，中國大陸也駁斥了「國際水域」的說法，指其並非法律概念，法律上另有大家都可以去的「公海」，專屬經濟區那就是屬於沿岸國家所管轄的。他認為，中國大陸這套表述是比較四平八穩的認識和理解，也是汪文斌發言人第一次正式表述，表達中國政府基本立場和概念，應該是經過認真研究思考和嚴格論證過程的官方說法。

包承柯表示，中國政府關於台灣海峽的表述，解決了外國軍艦是否可以自由來回的問題，釐清專屬經濟區的管轄。台灣海峽既不是公海，也不是國際水域，需要中國政府做出管轄。過去中國政府沒有這麼明確做出判斷，這次是很明確的判斷。今後在此水域經過的話，若是涉及主權範圍，將會有一些合理的管理。特別是外國軍艦本來就具有干涉中國內政的性質，其他國家的軍艦跑到專屬經濟區自由航行，帶有威脅和挑戰性，這是中國政府所不能接受的部分。

2021年9月17日，美國「阿利·伯克」級導彈驅逐艦「巴里」號通過台灣海峽。（美國海軍第七艦隊）

美國橫行霸道 逃避國際法義務

關於美國界定台海係屬「國際水域」，其軍艦進出是要「維護自由航行」的說法，包承柯強調，台灣海峽本來就不是公海，1982年聯合國所通過的《海洋法公約》，美國為了逃避承擔責任，至今沒有加入，無視國際法的規定，又在其中航行，根本是霸道行為。美國不承擔國際法義務，對200海里專屬經濟區持否定態度，甚至在一些地方連領海12海里的範圍都不接受、只接受3海里的領海界定，都是為了方便其軍艦在海洋上橫行霸道、通行無阻的做法。

包承柯進而解析中國政府的台海表述，其目的需要讓美國接受國際秩序，在此框架下尊重沿海國家的主權範疇，做其應該做的事。如果美國侵犯沿海國家權益的話，就應該要受到譴責。

經濟區受管轄 應經過事先報備

至於中國外交部的台海表述在未來會不會有進一步的具體作為或舉措，或者接下來美國軍艦進入台灣海峽會否受到限制？包承柯以中國大陸海洋調查船在日本經濟水域放觀測物體遭到質疑為例，表示在專屬經濟區做什麼事情，都會受到管轄，要做什麼都要經過報備、清楚了解，屬於主權概念範圍之內。

包承柯個人認為，就好比此前中國大陸宣佈劃定防空識別區一樣，沒宣佈之前可以自由進入；但在宣佈之後，進入的話就要報備，起初是民航機都有報備，其他航空器則隨後跟進，從而產生了防空識別區的價值的涵義。因此，對於台灣海峽專屬經濟區的管轄，不只是通過中國外交部發言人的說法，今後或將出台報備制度。

包承柯說，美國有其橫行霸道的一面，如果產生了磨擦性的問題，還需要和美國政府進一步交涉。