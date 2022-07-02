大陸戲稱為蔡英文「逃亡車」　台「雲豹」八輪裝甲車入城戰備偵巡

解放軍軍機頻繁進入台灣西南防空識別區（ADIZ），數量屢創紀錄。兩岸關係陰晴不定之際，為強化戰力，台軍各作戰區將「雲豹」八輪裝甲車駛入城市道路戰備偵巡，以熟悉區域特性。據陸軍發布照片顯示，586旅一輛30鏈砲雲豹今日（2日）清晨於台中機動，與摩天輪背景形成一幅風景。



據中央社報道，以往裝甲車都在營區內機動行駛，除非必要不會駛出營區。近年為防範中共，台軍開始實施戰備偵巡，以讓全台戰鬥部隊熟悉各作戰區內的道路環境，各式雲豹八輪裝甲車、坦克，甚至自走砲車都會在一般道路機動以熟悉衛戍區特性。

據陸軍司令部Facebook粉絲團「中華民國陸軍」貼文，裝甲586旅戰備部隊天還未亮便已出動30公厘鏈砲雲豹八輪裝甲車、M60A3坦克等各型車輛於城市道路穿梭，以熟悉戰場環境，驗證應變能力，其中照片顯示，雲豹八輪裝甲車在破曉之初就於一般道路奔馳，與身後的台中麗寶樂園摩天輪相映成趣。

值得一提的是，台灣2017年舉行「政軍兵推」演習，演練「指揮所緊急開設」時，曾讓總統蔡英文換乘雲豹前往指揮所，故雲豹也因此被稱大陸方面戲稱為蔡英文的「逃亡車」。

報道並引述軍方消息指，解放軍對台威脅日益嚴重，台軍特別將地面部隊在各作戰區以戰鬥編組，以「連」為單位搭配任務需求「排」，就營區外重要防護設施或重要位置實施機動偵巡，目前全台每日有約20個戰鬥部隊在營外重要防護位置機動戰備偵巡，偵巡重點包括工業區、電廠等高價值目標。