抓破青春痘後反覆感染　27歲女後背長出半公斤重「巨蟲」蟹足腫

蟹足腫（Keloid）被認為是難治的皮膚疾病，台灣一名27歲女子本身有蟹足腫體質，她在10多歲時後背長出兩顆青春痘，因不慎抓破，青春痘傷口反覆感染，竟令她的後背在15年間逐漸長出如「巨蟲」般的蟹足腫。因為愈抓愈腫，女子的背部最終隆起的範圍達到20×30×20厘米。



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綜合台媒《聯合報》及《TVBS新聞網》20日報道，27歲的陳小姐在15年間積極求診，但治療效果有限。陳小姐稱，她因為蟹足腫的嚴重搔癢感，晚上睡不好，時常失眠，加上突起的蟹足腫也讓她得忍受外界的異樣眼光，她被迫要穿寬鬆的衣物才能遮掩隆起的蟹足腫。

陳小姐其後於基隆長庚醫院接受手術，切除達500克的蟹足腫，然後再進行放射治療，目前恢復良好，至今已在門診追蹤2年，暫無復發跡象。

基隆長庚醫院整形外科主任醫師蔡嘉軒表示，陳小姐的個案是他從醫以來見過的頗嚴重的個案。

蔡嘉軒解釋，蟹足腫屬於相當難治療的皮膚疾患。蟹足腫是過度疤痕組織增生，皮膚傷口若達到真皮層之後，會刺激纖維母細胞，製成過多的膠原蛋白修復傷口，蟹足腫的增生會讓患者極度不適，除了會有搔癢感，也會產生疼痛。

蔡嘉軒指，在台灣，蟹足腫體質者約佔總人口的1％，每一百人就有一人可能會發生蟹足腫。常見蟹足腫的位置在前胸以及背部肩胛處，前胸最多，約佔整體的48.9％，背部肩胛處約佔26.9％。據研究發現，黃種人和黑人較容易患上蟹足腫，或是與家族遺傳有關。

蔡嘉軒又表示，以手術切除蟹足腫後，仍有50％到70％的機率會再復發。但若採取手術加上放射治療，可讓復發率降至10％到15％。