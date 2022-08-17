高雄醫院男子候診中兩槍亡　頭胸鮮血狂噴癱倒在椅　槍手逃逸

撰文：許祺安
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高雄醫學大學附設醫院耳鼻喉科的候診區周三（17日）上午驚傳槍響，一名男子今上午闖入診間，對著候診室的民眾頭部、胸部開兩槍，一名王姓男子受到2處槍傷搶救，最終不治身亡。
而開槍後的第一現場畫面曝光，男子被開槍之後就癱坐在椅子上，明顯瞬間失去意識，左手拿的手機還在胸前。開槍男子則已逃逸，警方已赴現場了解事發原因。

這宗槍擊案發生在17日上午10時半左右，一名槍手就闖進了候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開槍，目擊者說，當時聽到「砰」一聲槍響，隨即看到被害人癱坐椅子上。

槍手犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，而王姓男子的頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，王姓男子穿著藍色T恤，右半邊明顯都是血跡。

男子中彈後倒臥不起。（ETtoday）

王姓男子應是在無預警下被開槍，因槍擊之後他癱坐在椅子上，臉部朝右下，左手還拿著手機，手機套還打開，顯示被開槍前應該是在用電話，同時椅子下方有3攤血跡之外，疑似還有一張名片，不排除他是輸入資料或是想要打電話。

警方表示，現場勘查結果，現場遺留2顆子彈，初步掌握疑犯，戴鴨舌帽，身穿白色上衣，黑色牛仔褲，170厘米，積極調閉路電視影像，會盡速查獲疑犯到案。犯案動機還要釐清。疑犯背景還在清查當中，怎麼進來、離開，警方還在調閱閉路電視了解。目擊證人表示，當時並沒有衝突，被害者在候診區遭到近距離開槍。

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