台《中介法》管理網絡發言　罰款可達千萬　挨批：學對岸言論管制

台灣NCC（國家通訊傳播委員會）擬推《數位中介法》，日前邀請平台通訊業者舉辦說法會。該法稱，若流言危害「公共利益」主管機關可以向法院提出「限制令」將該留言移除。各平台和通訊軟體業者若不管控「不當言論」，將依法處新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰鍰，或拒絕該數位中介提供者電信服務之請求和通信傳遞。



與會業者對《中介法》相當憂慮，公聽會結束後，迅速在網絡引起熱議，不少網民認為政府透過《中介法》插手網路的言論，一旦通過恐再無言論自由，部分網民更諷刺是「中國式言論管制」，亦有網民發現該法與中國大陸《網路安全法》相似。



台灣NCC（國家通訊傳播委員會）18日舉行「數位中介服務法草案」說明會，會中邀請台灣知名網絡論壇PTT、LINE、遊戲社群網站巴哈姆特、Dcard等平台業者到場。

根據該法，通訊軟體、社交平台、網購平台等都受到管制，業者必須自行判定和移除「不當言論」，若不進行管控，將依法處新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰鍰，並通知限期改正，若仍不予改正且情節嚴重者，主管機關能命令連線服務提供者、電信事業或是設置公眾電信網路者，拒絕拒絕該數位中介提供者電信服務之請求和通信傳遞。

中天新聞台續牌期間，一直呼籲民眾關注NCC是否公正合法行使審查的職權。（中天新聞）

台媒《ETtoday》介紹「不當言論」是依據法案第5條，若主管機關認定言論侵害到「人性尊嚴之保障」、「國家安全或國防等公共安全維持」、「犯罪偵查或追訴」、「族群、性別、宗教、國籍等仇恨或歧視行為」、「兒童及少年權益之保障」、「公共健康之維護」、「消費者或投資人權益之保護」7個項目，就能對平台業者進行懲處。

會議後許多業者表示憂慮，PTT法務部顧問許哲仁更稱，PTT並沒有營利，被列為指定平台納管「等於命令PTT關站」，網絡亦湧現批評聲浪。

平台業者：實際執行難，一律刪文恐重創言論自由

華人最大動漫及遊戲社群網站巴哈姆特副執行長則以日前「某候選人」論文門為例，他表示，「有人發文抄襲、有人又貼文指出是原創，一定有一方是錯的，但要能在第一時間就判斷出誰對誰錯的人才去哪找?」他指出，對業者而言會有實際操作上的困難，若《中介法》真執行，業者會面臨龐大的檢舉案，「最後只會一律刪除以求免責，對台灣網路言論自由造成非常大危害。」

NCC回應則稱，《中介法》目前仍在草案階段，會參考各界不同的看法，也會陸續修正草案文字與架構，將持續與各界溝通。NCC也提到， 針對一些部分非營利、或較小型的業者，將考量是否會免除、減輕其義務。不過面對外界反彈聲浪，NCC於19日傍晚臨時宣布，暫緩辦理原訂8月25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。

台灣通訊傳播委員會（NCC）自2006年成立以來，首度開鍘新聞媒體，2020年宣佈不予中天新聞台換照，令民進黨政府遭質疑迫害民主。（中央社）

台灣《民眾網》報道，台灣網民翻出草案，歸納出「若流言有危害『公共利益』主管機關可以向法院提出『限制令』進而透過法院將該留言移除」，對此網友表達強烈不滿，有網友認為這與中國大陸《網路安全法》如出一轍。

報道提到，據中國大陸《網路安全法》第58條規定，因維護國家安全和社會公共秩序，處置重大突發社會安全事件的需要，經國務院決定或者批准，可以在特定區域對網路通信採取限制等臨時措施。

《網路安全法》規範與目前台灣版草案中「可透過法院將該留言移除」說法類似，引發網民批評「果然是一中原則，兩個中國都一樣」。

台灣在野黨包括時代力量、民眾黨立委也批評「民進黨政府此立法，是宛如中國式的言論管控。」國民黨籍媒體人趙少康則稱，網路的特色就是百家爭鳴，「大家暢所欲言，寧願過頭都不要不及」，他批評《數位中介法》是史上最惡法，硬推行的話人民一定會走上街頭抗議。

民進黨立委高嘉瑜則在臉書分享鄭南榕的照片並稱「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用台北市議員王世堅名言「over my dead body」，被網民懷疑是在表示反對《數位中介法》，引發熱議。