台灣47歲法官一家4口爬山　獨自探路疑墜90米深谷　失蹤3日身亡

台北地方法院家事庭47歲法官陳伯均11日（周日）與家人攀登台中的桃山、池有山時迷路，陳伯均在獨自一人先行探路時失蹤。

搜救人員今日（14日）上午在陳伯均疑似走失處下切約90米深谷的箭竹林內尋獲其遺體。



綜合台媒中央社、《聯合報》等報道指，陳伯均本月11日與妻子及2名子女攀登台中的桃山、池有山，本來預計單日來回。因途中遇上大霧影響視線，4人迷路，陳伯均當時決定下切探路，並交代妻子，若30分鐘後聯繫不上他就報警。妻子當時在原地等候，但卻遲遲未見陳伯均返回，於是報案。

搜救人員11日連夜上山搜救，尋獲陳妻及其2名孩子，翌日將3人護送下山。12日及13日在陳伯均疑似走失路口附近，發現陳伯均的登山杖、帽子、鞋子、背包袋等私人物品，但沒發現陳伯均的蹤影。

14日上午，搜救人員在陳伯均疑似走失路口的下切約90米處的箭竹林內發現陳伯均遺體，可見遺體有下巴撕裂傷、臉部擦傷，手部捲曲、仰躺，已無生命跡象。搜救人員將利用直升機協助將遺體運送下山。

台中市消防局指出，因颱風外環氣流導致豪雨不斷，不利搜救，故搜救行動持續多天。

陳伯均曾於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷遭判死刑並已被槍決。陳伯均去年由檢察官申請轉任法官，在台北地方法院家事庭任職。