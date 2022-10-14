北京明告反分裂反干涉　蔡英文跛腳的和平選項

兩岸十月天向來十分政治，今年業隨中共二十大即將召開，兩岸官方在此間的明示宣告，皆具有一定的政策指引性。台灣方面，蔡英文藉「雙十」場合發表講話，針對劍拔弩張的兩岸情勢，明告「兵戎相見非兩岸選項」，以及「尋找（兩岸）雙方都可接受的台海和平方法」，姿態乍軟，卻論述空洞；北京方面，中共十九屆七中全會公報跟進發表，重申堅持一個中國原則和九二共識，並提及開展反分裂、反干涉重大斗爭，強烈展示北京維護國家主權和領土完整的決心。



近年來，兩岸關係從政治緊張抖落軍事對立情勢不在話下，蔡英文政府擁美自重的精神勝利在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台期間達到前所未有的顱內高潮，然而解放軍緊接其後開啟的高強度圍台軍演，終於迫使蔡英文政府認知玩火太甚、和平有慮，故而放軟呼告「兵戎相見非兩岸選項」、兩岸共尋台海和平方法，期望緩解燃眉之急。

只不過，相對於2021年「雙十」講話自信拋出肯定式的「兩岸互不隸屬」論，蔡英文今年的談話底氣明顯不足，僅能提具負面表述與開放選項，盡顯被動。反觀北京在二十大前夕發表的七中全會公報，就總結十九大以來五年工作，續言堅持一中原則和九二共識沒有意外可言，但依歸在習近平新時代中國特色社會主義思想的大政方針下，諸如公報所見「統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想」、「堅定國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了中國發展和安全主動權」，不一不盡刮台灣問題與兩岸統一大業於其中。

2022年10月10日上午蔡英文以「團結台灣，自信前行」為題發表雙十演說。（台灣總統府）

回顧過去五年，世局變化劇烈，也或為北京對外關係經營遭受敵意最盛的五年，今七中全會公報特別言及開展反分裂、反干涉重大斗爭，基本表明北京審時度勢、敢於鬥爭、善於鬥爭的回應。在北京堅定兩岸必須統一也必然統一的意志下，反獨為先、促統為要，兩岸統一問題既是偉大斗爭與工程的實踐，也是成就其偉大事業與夢想的目標；北京另行揭櫫反外力干涉，在在說明攸關中華民族偉大復興的統一歷史進程，不會因內外形勢嚴峻複雜、多重挑戰紛呈而打了折扣。

可以說，雖七中全會公報是為總結中共過去五年施政，但拉長時間軸線來看，北京自始至終就台灣問題都保持相當的戰略定力：紮實推動兩岸關係和平與融合發展的同時，也在同美國協同部份盟國拱火台灣問題時，運用大國崛起的現實，強勢捍衛其核心利益。反觀台灣一方，在審視兩岸關係發展的認識論上，業從往昔立基中國整體發展下的兩岸，遁入中國追求霸權、充滿衝突性假定的兩岸，又待台海軍事危機不再只是紙上談兵，才猛然回頭疾呼「兵戎相見非兩岸選項」、企求兩岸共尋台海和平方法。早知如此，又何須今日的亡羊補牢？

十九屆七中全會現場（點圖觀看）：

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儘管蔡英文政府終於正視到台海兵兇戰危的風險，但何謂兩岸選項？兩岸基於怎樣的基礎共尋和平方法？面對這兩大問題，蔡英文再次回歸「空心菜」的本色，徒然有懼卻無憑。就以「兵戎相見非兩岸選項」為例，便足夠突顯蔡政府未能詳盡其中邏輯的思想短板。按蔡英文言下之意，「和平方為兩岸選項」，然民進黨在不放棄台獨立場、不中止台獨變體作為之前，台獨做為兩岸和平的對立面，民進黨單方面向北京呼告和平選項只是無的放矢。民進黨會否願意為了更高的和平目標追求，放棄勢必破壞和平的台獨主張與作為，這才方是民進黨黔驢技窮突抓和平繩索求生前，需要有的自當自明。

再如蔡英文訴求兩岸共尋台海和平方法，貌似呼應北京政治協商的說法，但北京對台開啟政治協商的目標明確指向兩岸統一，蔡英文政府以和平作為兩岸協商共尋的乞求，在台獨不捨、又何謂台灣接受的標準未有明示前，不難讓人懷疑只是蔡政府一時示軟的假動作。總的來說，北京對台施展反獨、促統方興未艾，有志實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，北京事實上對蔡英文政府早已不懷抱期望，也不必要台灣與之配合，就兩岸關係發展層面而言，現階段不論蔡英文示強示弱，都實質無改其在兩岸政治作為早已跛腳的現實；蔡英文自然可以做如此想，認知沒有回頭路可尋，但台灣社會面向兩岸關係瀕危，為了和平追求與民生自持，也是時候跳脱政黨綁架與虛無的意識形態對抗，該為台灣和平的可能出路懷抱新的想像。