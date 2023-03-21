台二膽島士兵失聯案　地檢署致函法務部向大陸提遣返協助

台灣金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯，結果被曝遭中國大陸救起一事持續受到關注。周二（21日），金門地方檢察署致函法務部，向大陸當局提出協助遣返請求。檢方又表示，正持續調查陳男是否涉及其他罪嫌。而針對外界好奇軍方是否認定陳男「投共」，防長邱國正表示，通緝或其他名稱，由檢調單位認定。



3月9日，金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊志願役上兵陳嘉壎離營。不久，就有消息傳出他穿著救生衣疑似在海上體力不支，由大陸海警救起，隨後陸委會主委邱太三在13日證實陳男在福建廈門。17日，金門地檢署以涉嫌違反陸海空軍刑法第39條、40條對陳發布通緝，追訴時效20年。

周二上午，地檢署已法務部國際及兩岸事務司，請求根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」和「海峽兩岸緝捕遣返刑事犯或刑事嫌疑犯作業要點」，向中國大陸地區有關當局提出協助，遣返陳嘉壎。至於陳是否涉及其他罪嫌，檢方沒有任何預設立場，也不排除每個方向和可能性，正持續調查中。

邱國正（右）強調軍方沒有推責。（聯合報）

另一方面，邱國正表示，通緝或其他名稱，由檢調單位認定，軍方不會參與或提供意見，但會就具體事實陳述。他又指，外界對事主有很多猜疑，離營失聯的原因一定要由事主說明；軍方多方了解包含內部管理、外面生活、感情、家庭問題，或是部隊不愉快等，大概都有答案。而不對外講，是怕說法變成片面之詞，反而像是軍方推責。他強調軍方沒有推責，不管用什麼方法，等事主來講述，並且核對雙方看法。最後，就陳嘉壎的家屬擬赴大陸探視，邱國正指出，軍方會幫忙了解辦理手續，但不可能陪同，也沒有託話帶問題。

早前，陳父表示，兒子積欠了銀行約30萬元新台幣（約7.7萬港元）的債款；檢方調查發現，陳嘉壎還是網路遊戲重度使用者。此外，檢方排除陳嘉壎逃兵涉及軍中管教或感情因素。