台灣啦啦隊美國奪金誤播《義勇軍進行曲》　台下高呼「TPE」解圍

台灣啦啦隊代表隊日前在美國奧蘭多舉行的2023年啦啦隊國際盃（International Cheerleading Cup）上奪得男女混合最高級組冠軍，但大會在頒獎典禮時卻誤播《義勇軍進行曲》，經台灣領隊緊急制止後，主辦單位立刻改播台灣《國旗歌》。



綜合台媒報道，2023年啦啦隊國際盃（International Cheerleading Cup）在本月23至24日舉行，該賽事由國際啦啦隊聯盟（International Cheerleading Union，ICU）主辦，雖然是國際奧會承認的國際單項總會，卻並非亞、奧運項目。

中央社引述知情人士稱，這場比賽完全沒有中國大陸選手參賽，因此不可能是台灣被惡意打壓，加上也非亞、奧運項目，單純是工作人員誤播，經台灣代表隊成員制止後，大會立刻改播《國旗歌》。

《鏡新聞》報道指，當台灣領隊發現歌曲放錯時，立刻跟主辦單位反映，緊急換歌，頒獎典禮氣氛一度尷尬，台下其他外地選手見狀，邊拍手邊高呼「TPE！TPE！」（中華台北的英語簡稱）來救場，帶動其他觀眾一起為台灣隊歡呼。

主辦單位改播台灣《國旗歌》：