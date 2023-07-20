2024台灣大選︱郭台銘主張「一中談判」　台海潘朵拉盒子再開一縫

繼民進黨總統參選人賴清德投書《華爾街日報》，以「四大支柱」倡議其「台海和平計劃」，依舊在台灣2024大選「猶抱琵琶半遮面」的鴻海創辦人郭台銘，則於7月17日投書美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post），拋出台灣應以「一中」框架直接與中國大陸談判的主張。郭台銘表示，這是他訪問美國前的暖身，他要告訴美國人台灣可以扮演的角色。



該文與賴清德的投書確實有互別苗頭的味道，郭台銘投書註明的身分，特別強調了自己是「台灣在野陣營領袖人物」（a leading member of the opposition in Taiwan），試圖透過在美媒表態兩岸議題，將自己在民調中的頹勢墊高起來，也為角逐台灣大選投下變數。

台灣傳媒的焦點，莫過於從各種動作揣測郭台銘究竟會否參選總統。不過在《香港01》看來，郭台銘該篇投書最值得推敲的重點，在於他看到了台海的戰爭風險，故而主張回到「九二共識」的「一中各表」框架，尋求台灣與中國大陸之間「最高領袖人物」（senior leaders）的直接面對面談判，以「真正緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑」。

美媒《華盛頓郵報》7月17日刊出鴻海創辦人郭台銘（圖）投書，文中主張台灣需在「一中」框架基礎上，直接與中國大陸談判。圖為5月13日郭台銘在金門發表「和平宣言」。（郭台銘辦公室提供）

事實上，這並非郭台銘的首度表態。今（2023）年5月他特意選擇在曾為戰地的金門發表《金門和平宣言》（以下簡稱《宣言》），內容比《華盛頓郵報》的投書提出更多細節。郭台銘在《宣言》中稱，他將根據「憲法一中」，以金門為兩岸常設談判地點，「組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門」，「不拘任何形式，抱持最大耐心，可以從一點一滴開始談，認認真真的重新探索雙方認同的程序與原則」。

從《宣言》的內容來看，在各組參選人之中，郭台銘的兩岸政見可說是最清晰、最穩健，也最符合歷史事實與現實的做法，然而《宣言》並未為他的民調加分太多。如今，他投書美媒重申「一中談判」的主張，表明他在美國人面前依舊不改其志的膽識，卻也遭到台灣陸委會重批「郭先生不是完全不了解中共對台的政治圖謀，就是故意美化中共消滅中華民國、併吞台灣的企圖」，也未在台灣政治輿論場激起太多的漣漪。

話雖如此，但不表示「一中談判」並非重要議題，反而從背後體現了台灣政治與社會深層心理的微妙變化。回顧1996年台灣總統開放民選以來，沒有一次大選如同2024這一屆，兩岸戰爭與和平的歧路選擇，成為了選舉潛在的主導要素，在進與退之間表露無遺。

現年85歲的台灣監察院前院長王建煊（圖）宣布參與2024大選，將以「和平統一」作為競選主軸。在他看來，透過與大陸和統對談的方式，才能為台灣爭取到更多的談判空間。（《POP搶先爆》提供）

在進的方面，例如85歲的參選人王建煊，主打「和平統一談判」，主張倘若成功當選，首年即會邀集各界成立「統一特別小組」，與中國大陸進行談判。又如柯文哲，則丟出「重啟服貿」試水温，成功在兩岸戰場帶起話題。

在退的方面，曾自稱為「務實台獨工作者」的賴清德，「轉型」成為「蔡英文2.0」，宣示「務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要」，又以「四大支柱」之論向美國與台灣中間選民「交心」，緩和對於其濃厚「台獨」色彩的疑慮，以及此前以「和平保台」取代傳統的「抗中保台」。而侯友宜則可說是姿態既扭捏又彆扭，但最後依然回到《中華民國憲法》，正式說出「九二共識」四個字。

至於郭台銘的「一中談判」論，先不論其個人民調排名先後，也不論其是否有其他政治盤算，其實在客觀條件上，他的主張也是台海戰和必然左右此次台灣大選的表現，在光譜上站到了較為積極前進的位置。

2022年8月7日，解放軍東部戰區按計劃，在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓。這是戰機正在進行編隊飛行。（新華社）

台灣社會往往自認對「統獨」無感，或者對北京統一召喚的話語嗤之以鼻，認為意識形態的「民主」價值，將會戰勝政治現實的「統一」引力。不過，客觀來看，當北京在行動上吹響「統一」的集結號，又有美國在台海的「加壓」，中國大陸在國際輿論場上啟動「統一」的造勢，解放軍透過兩次「圍台」軍演進行「武統預演」，無形中已經讓台灣問題的解決，推上了國際舞台的中心議題，也推上了台灣2024大選的主導議題。

台灣政客靠着「維持現狀」這句咒語，想要永久封印「統一台灣」的潘朵拉盒子。但北京的「統一」百寶箱既然已經陸續拿出道具、施展法力，那麼「統一台灣」的潘朵拉盒子便很難再被人為壓住。郭台銘投書美媒倡議「一中談判」，又讓這個潘朵拉盒子再開了一道縫。