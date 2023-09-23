侯友宜訪美：展示開放性，「求道」兩岸政策︱專家有話說

台灣大選國民黨參選人侯友宜日前結束「訪美」行程。自侯友宜競選團隊抵達美國後，「造勢」運動便一波接一波，緊鑼密鼓，但重點各有不同。



（作者周忠菲，為上海台灣研究會研究員）



侯友宜競選辦公室釋放的信息，聚焦在「台美對話與深化」、「外交突破」、「台灣安全」、「兩岸對話」四大議題。在拜會美國重要政治人物以及四大智庫時，侯友宜將其歸納為「嚇阻、防衛，對話」的「3D戰略」。

9月18日侯友宜（中）拜會美國智庫布魯金斯研究院，美方涉台人士卜睿哲（左）、葛萊儀（右）均有與會。（Facebook／侯友宜）

對此，國民黨主席朱立倫也立即在島內做出回應。國民黨中常會上發出的信息，一是強調侯友宜此行非常成功，顯示國民黨「團結的力量回來了」。二是強調侯友宜提出的「3D戰略」，實際上是國民黨「2D戰略」（嚇阻與防衛）的升級版，稱如此有國防、有對話，有產生嚇阻的效果並降低風險，是集體的智慧。

筆者認為，侯友宜此次「訪美」，除赴美國「政治交卷」，吸引北美僑民的選票外，更重要的含義在於：其一，向美國展示國民黨的開放性。這也是侯友宜成為參選人的意義之一。其二，國民黨的定位從台灣最大在野黨調整為追求參選執政，侯友宜作為國民黨開放體制下推出的參選人，「訪美」之意包括「求道」兩岸關係政策。

侯友宜在「訪美」的第八天進入「高光時刻」，他到訪的最後一站是舊金山。儘管他是四位候選人中最後一位實現「訪美」的，但也似乎應了一句古話「好戲在後頭」。

9月17日AIT主席羅森伯格（中）陪同侯友宜（左三），全程參與了大華府地區的僑界晚宴。（侯友宜競選辦公室提供）

從國民黨對侯友宜「訪美」行程發佈的新聞稿看，重點突出侯友宜具有「為中華民國努力拼外交」的格局與能力，核心亮點在於宣傳侯友宜此行已成為國民黨2024大選翻轉選情的最佳舞台。

民進黨方面的反應則快速而不強烈。民進黨中央以及民進黨新北市議會黨團出面召開了記者會，抨擊侯友宜「訪美」是「失業來美國賣漢堡」，儼然「忘記了自己是新北市長」。綠媒還對侯友宜在美國暢談三民主義進行了抨擊。國民黨主席朱立倫的反駁是：民進黨的朋友每天奉行「台獨」黨綱，已經搞不清楚國父思想，搞不清楚「中華民國憲法」。

這不由讓人聯想起2020年韓國瑜以高雄市長身份參加大選時，被民進黨攻擊得「體無完膚」的境遇。台灣民眾對當年韓國瑜宣佈參選，拒絕「訪美」，以及民進黨勝選後，如何在島內變相實行輿論管制，推行「國安法」等「雷霆萬鈞」的做派，想來一定記憶猶新。

2020年韓國瑜以高雄市長身份參加總統大選。（洪嘉徽攝/資料圖片）

除綠營出現進入到臨近「投票平靜期」的狀態外，美國的反應也十分「克制、含蓄」。美國學者在媒體公開評論稱，侯友宜這次是有備而來，充滿亮點。這有高度肯定的含義，又似乎「言簡而意不賅」。如何降低兩岸風險？如何穩定兩岸關係？台灣安全與區域穩定究竟是什麼關係？美方的「含蓄」，引出一串串疑問。

要回答這些疑問，涉及國民黨體制的調整，即侯友宜是從開放性的角度，接受國民黨徵召成為參選人。作為台灣最大在野黨的參選人，侯友宜需要在美台關係上，「求道」兩岸關係政策。換言之，即國民黨對兩岸關係的重視度將提高，而國民黨如何才能避免被美國反華勢力貼標籤？這又涉及到美國與國民黨參選的關係。

先看侯友宜自己怎麼說。以其對「3D」戰略的解釋為例。

侯友宜說，他來美國最重要的⽬的，就是闡述台灣如何建構⾜夠的能⼒，以實現能夠讓全世界都安定的願景。他的目的是讓各⽅知道，台灣未來領導⼈的態度堅定，有信⼼與美國和全球各國站在⼀起，解決國際社會問題。

侯友宜近日訪問美國，並在紐約時間周五上午參加重量級智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）的座談會。（侯友宜Facebook）

侯友宜競選辦公室指出，競選辦的重點是突出侯友宜主張兩岸應加強對話，增進兩岸的功能性互動，降低爆發衝突的危險。總之，侯友宜整體講話的基調，顯示他是「海峽風險的降低者」。這確實是一個亮點。

何為侯友宜與國民黨的開放性？

看點是，侯友宜原不屬於國民黨核心體系。而這次陪同侯友宜「訪美」的成員安排，包括前國民黨主席江啓臣，國民黨現任副主席夏立言等，說明國民黨有意通過侯友宜「訪美」，向美國展示國民黨具有更多的開放性。對於侯友宜在美國與AIT主席的互動，島內最流行的說法是，這是侯友宜過去的職務，帶來他與AIT的交情。

其實，這是美國從自己的利益格局出發，給國民黨發出了比較正面的信號。但不等於說美國今後不給民進黨發信號。前面提到，美國智庫學者所說的「有備而來，充滿亮點」，就是這種「含蓄」。

為什麼說侯友宜「訪美」之意，在於「求道」兩岸關係政策？

這種說法，是考慮到台灣現在的輿論環境以及藍營內部特有的受眾特點，展開看，層次有三。

其一，侯本人的講話，一方面可以理解為，若他當選，將對大陸「展開對話窗口」。雖然在「一個中國」立場方面，又明顯拉開與大陸的距離，突出「中華民國」。同時在「親美」方面，程度似乎也有所控制。這可從其意欲對國民黨內一直存在的疑美派進行平衡的角度理解。

國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

其二，美國的對台政策，無論是共和黨還是民主黨，皆認為美國的利益在於既不放棄在兩岸之間作為唯一「中介人」的地位，也不回避對台灣政治的介入，以增強美國影響力。對美國來說，要實現對台灣政局、台海局勢的操控，現在遠不是過去穩操勝券的「兩邊押寶」模式那麼簡單。

美國的考慮還包括現階段島內政治的失衡、國民黨組織的失和、大陸對台政策影響力的上升、兩岸關係與區域經濟發展和地區安全關係，以及中美關係的走向等。

其三，也是最重要的一點。目前的美國對華政策制定者認為，對華遏制政策需要調整。他們認為如果將對華接觸政策的目標調整為鼓勵中國成為一個「負責任的利益相關體」，也許更加符合美國的現實利益。

侯友宜近日訪問美國，並在紐約時間周五上午參加重量級智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）的座談會。（侯友宜Facebook）

侯友宜到美後，第二天就拜見的外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係委員會（CFR）等美國智庫就有這方面的研究，其綜合結論認為，中國的行為受到美國對華接觸政策的各種影響，使中國成為「負責任的利益相關體」是一個成功的政策。

可見，侯友宜除向美國展示國民黨的開放性外，展示國民黨在「美中台」之間，「求道」兩岸關係政策是其需求。除「台美關係」外，侯友宜「訪美」對關鍵性的兩岸關係帶來的變化，才是影響台灣政局以及大選的癥結所在。