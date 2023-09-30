台灣目標自製8艘潛艦伏擊解放軍　學者：能造幾艘取決於華府態度

台灣首艘自製防禦型潛艦（Indigenous Defense Submarine, IDS）「海鯤號」於28日下水，針對蔡英文在命名暨下水典禮中，表態支持後續艦的建造，有台灣戰略學者評論稱，台灣自製潛艦核心的戰鬥系統來自美國，華府行政部門對台灣自製潛艦始終抱持質疑態度，將成後續台灣自造潛艦的最大變數，「台灣能自造幾艘潛艦，取決於華府同意出售幾套戰鬥系統」。



揭仲表示，台灣軍方評估，戰時解放軍潛艦若要對台實施「聯合封鎖作戰」，可部署的伏擊區約有 10 多處，多數位於台灣東部海域；高雄與基隆港附近也有少數的伏擊區，另外在台北飛航情報區邊緣海域，還有若干預備伏擊區。

「對台軍而言，在反潛機與水面艦容易受到天候和水文條件干擾的情況下，最有效率的反潛方式，就是搶在解放軍之前，派潛艦進入若干重要的伏擊區，以靜制動。」揭仲說道。

揭仲透露，台軍早在 23 年前，就以戰時有必要控制、重要伏擊區的數量為基準，再計算每一伏擊區所需的潛艦兵力常數、任務所需時間、往返伏擊區所需時間、整補時期、妥善率與現有潛艦兵力等因素，計算出至少還要增加 8 艘潛艦，加上 2 艘荷蘭製「劍龍級」潛艦，使可作戰潛艦達到 10 艘的結論。「相信這也是國安官員黃曙光日前在對媒體簡報時，說明自造潛艦的數量，包含原型艦在內為 8 艘的依據。」

2017年，台灣「潛艦國造」設計啟動及合作備忘錄簽署，時任台灣「國防部長」馮世寬（右）簽核啟動命令，時任海軍司令黃曙光上將（左）和時任國防部軍備局梅家樹中將（後）在場見證。（網絡圖片）

儘管台軍根據情況推算出潛艦數量需求，台灣自造 8 艘潛艦或有充分的理由支撐，但揭仲強調，台灣最終究竟能造出幾艘潛艦，決定權還是掌握在華府手中。因為台灣自造潛艦最關鍵的潛艦戰鬥系統，是透過「商售」模式，向美商購買，仍然需要美國行政部門核發輸出許可。揭仲認為，在戰鬥系統更換幾乎等同重新設計的情況下，使台灣最後能自製幾艘潛艦，取決於華府同意美商出售幾套戰鬥系統。

揭仲補充稱，雖然美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅也出席 28 日的儀式，但華府實際上對台灣潛艦自造一直存在不小的質疑聲浪，認為台灣應將潛艦自造的龐大預算，轉用於採購佈署數量大、取得時間短、戰力形成快的「不對稱武器系統」。

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅出席 28 日的台灣自製潛艦下水儀式。（台灣總統府）

輔以目前主管對台軍售的華府國安高層，普遍反對台灣採購傳統武器儎台，甚至連美國海軍建議台灣採購的反潛直升機，都遭華府國安高層否決。因此，揭仲擔心，華府或將藉由拒絕批准出售戰鬥系統的方式，迫使台灣大幅減少後續潛艦量產數量，這樣的可能性始終未完全排除。

揭仲研判，華府行政部門對台灣自造 2 艘潛艦（包含新下水的「海鯤軍艦」），以汰除服役近 80 年的海獅與海豹號潛艦，或許還不至於反對，但後續建造計劃是否還會得到華府的支持，恐怕就有變數。