去年47萬台灣人赴海外工作：中國占比最多達37.5%　美國21.8%居次

台灣主計總處14日公布台灣人赴海外工作人數統計，總人數達47.3萬人，年增15.4萬人，其中赴中國大陸比例最高，占37.5%，美國以21.8%居次。



台灣主計總處表示，隨著2022年下半年新冠疫情影響弱化、邊境陸續解封，去年台灣人赴海外工作人數共47.3萬人，較前年增加15.4萬人，增幅達48.4%。

綜觀台灣人到海外工作地區分布，赴中國大陸占比達37.5%居首，後依序為美國（21.8%）、東南亞合占15%，日韓占8.5%，這幾類地區合計近83%。

隨著新冠疫情影響弱化、邊境陸續解封，2022年台灣人赴海外工作人數共47.3萬人，增幅達48.4%。 （資料圖片／聯合報）

在區域增長方面，比較2021年與2022年數據，台灣人在2022年選擇赴美國工作者增加4.9萬人，赴東南亞者增加3.1萬人，赴日韓及中國大陸者也分別增加1.7萬人及1.4萬人。

台灣主計總處國勢普查處副處長陳惠欣受訪指出，台灣民眾赴海外就業水準，2009年為66.2萬，後續多呈現向上，2019年達到最高點73.9萬人，後來因新冠疫情爆發，加上2年未返台戶籍被遷出的影響，導致近年海外工作人數下滑。

陳惠欣指出，今年因疫情影響更小，還有部分工作者恢復戶籍，預計2023年台灣民眾赴海外工作人數還會較2022年再增加。

若觀察海外就業者的性別與年齡層，主計總處分析，2022年赴海外工作者中，男性占比為53.6%，達25.4萬人，女性占比46.4%，總數為22萬人。按年齡層觀察，30歲到49歲者達24.3萬人（占比為51.3%），50歲以上有15.2萬人（占比32.1%）。