台灣大選2024︱選前之夜狂吸35萬人　柯文哲的選情躍升第一？

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，台灣朝野三組候選陣營皆在選前最後一晚（12日）舉辦盛大造勢活動，衝刺選票。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

其中，民眾黨搶到了關鍵的凱達格蘭大道路權，所以大約下午4點開始，就有柯文哲的支持者到場排隊，到了傍晚6點左右，不僅現場1.8萬張椅子已經坐滿，人潮也滿到了景福門。在晚間9點時，主辦單位宣布現場超過30萬人，加上線上參與直播的共有55萬人。最後依據柯文哲競選總部說法，造勢活動現場人數突破35萬，另有32萬人線上收看。

這樣的規模，不只令柯文哲支持者大為振奮，也讓不少國民黨、民進黨支持者驚訝。畢竟這是民眾黨首次參與總統大選，柯文哲又經歷「藍白合」破裂後的民調震盪，被認為勝選機率微乎極微。因此當民眾黨宣布搶下選前之夜的凱道路權時，曾被不少人質疑「現場能否塞滿」，民進黨台北市黨部主委張茂楠甚至嘲諷「沒那個屁股別吃這個瀉藥」，暗指民眾黨動員能力不佳，支持者根本無法塞滿凱道。

台灣大選：1月12日，柯文哲（左二）於台北市舉行選前之夜造勢活動。（柯文哲競選總部）

沒想到民眾黨聚集人潮不只超越民進黨前一晚的20萬人，甚至早在6點就已將地標景福門包圍，早於民進黨的8點半。民眾黨支持者也相當熱情，不只頭戴綠色「民主小草」頭燈，高喊「台灣的選擇柯文哲」、「集中選票投一號」、「超越藍綠最強戰力」、「義無反顧拚1次」、「棄藍綠，保台灣」等口號，還高舉布條反嗆「屁股來了，瀉藥自己吃」，明顯是要向民進黨示威。

從選前之夜的造勢來看，民眾黨的支持者似乎更為熱情，也更為自發，但這不代表柯文哲的選情就能超越藍綠、躍升第一，原因有二。

第一，北部城市本來就是柯文哲的支持者大本營。眾所周知，柯文哲支持者的年齡、地域、階級屬性相當鮮明，年齡上集中在20歲至40歲年輕選民，地域上分布在城市化程度相對較高的台灣北部，階級上偏屬非農漁民的中產階級，是相對「頭重腳輕」的總統候選人。因此選前之夜的凱道造勢場，其實本就容易吸引所在地台北，以及周遭新北、桃園、乃至新竹的柯文哲支持者前來支持，因為這些地區本來就聚集了大量的城市中產，但這不意味柯文哲跨過濁水溪還是一樣受歡迎。

柯文哲晚上7點在台總統府前凱達格蘭大道舉辦選前之夜造勢活動。（柯文哲競辦供圖）

第二，民眾黨與民進黨、國民黨的體量存在顯著差距，後面兩黨在選前之夜，都有遍布全台、超過百場的區域立委造勢盛會，吸引南北支持者前去參與；但民眾黨初出茅廬，這次的區域立委僅提名了11人，無法像藍綠兩黨般遍布全台，選前之夜的造勢場當然也就無法遍地開花，因此支持者全都集中到了柯文哲的凱道造勢場，不像藍綠兩黨會產生全台分散效應。

當然，造勢場的人數是判斷候選人人氣的重要關鍵，人群冷落代表選情不妙，但人群爆滿也未必就是勝券在握。以2020年總統大選為例，國民黨的韓國瑜堪稱造勢天王，帶著「韓流」走遍全台，造勢場場爆滿、輾壓民進黨的蔡英文，韓甚至一度喊出「得民心，得天下；得民調，得痔瘡」，意指落後的民調不能反映真實選情，造勢現場的熱情沸騰才是真實民意，但結果還是被蔡英文以817萬票擊敗。

從某種程度上來說，造勢場的聲勢漲落，可能更大程度是反映支持者的熱情與表態度，而不能完整體現一個候選人的真實選情。柯文哲究竟能不能擊敗藍綠、躍升第一，寫下台灣新歷史，1月13日晚間才能知曉。