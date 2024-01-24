寒流襲台│單日92人心肺功能停止送院　消防署：民眾務必加強保暖

台灣遭遇入冬以來最強寒流侵襲，21縣市發低溫特報，多處山區降雪。台灣消防署統計，22日（周一）全台有多達92宗到院前停止呼吸心跳（OHCA）的案件，但是否受到低溫影響導致，仍待進一步確認。



台灣遭遇入冬以來最強寒流侵襲，圖為台灣太平山下雪。（《聯合報》）

台灣消防署統計全台緊急救護內科到院前停止呼吸心跳（OHCA）案件，20日有71宗、21日也有多達78宗，22日則暴增到92宗。

台灣消防署呼籲民眾務必加強保暖，提醒若民眾家中有65歲以上長者或患有心血管疾病者，千萬別掉以輕心，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，引致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止。

據早前報道，台灣多地23日至24日通報有民眾「無呼吸心跳」送醫，總人數逾30人以上。多地消防局稱雖無法判定是否因天氣因素失去呼吸心跳，但也提醒長者及心血管疾病患者務必注意保暖。