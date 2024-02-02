最美風景！台立院龍頭選舉　美女議事人員超吸睛獲譽「立院林襄」

台灣立法院正副院長選舉昨日（1日）落幕，然而除了選舉結果本身，外界還關注到一名監票的女性工作人員外型亮眼，輿論甚至認為其與「啦啦隊女神」林襄有幾分相似，譽為「立院林襄」。



立法院第11屆新科立委昨日報到，同日舉行正副院長改選，經兩輪投票，國民黨的韓國瑜獲得54票當選立法院長。不過投票過程中，不少網民把注意力放到場邊一名面容姣好、氣質清新的女性議事人員，根據直播畫面，她在兩輪開票期間皆有現身，期間不時露出甜美笑容，與站在票匭旁監督的其他人形成鮮明的對比。

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這隨即引起熱議，網民紛紛打聽女子身分，「真的很好看，看直播就想問她是誰」、「美，求IG」。資深媒體人黃揚明亦注意到她，轉發新聞截圖，並直呼「左2議事人員意外爆紅，被譽為立院林襄」。

不過，有網民聲稱認識女子本人，透露她已婚，恐怕令不少男士失望，「我在立法院上班，本尊不高15x，矮矮蠻可愛的，確實蠻漂亮的，可惜去年已經結婚惹（了）」。亦有網民翻出疑似事主IG，顯示有不少熱舞影片，大展其艷麗一面。

女子被認為與林襄有幾分相似，點擊放大瀏覽林襄照片：