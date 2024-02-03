台工具機出口俄羅斯製造武器？台官方：涉案俄商已列禁賣實體名單

《華盛頓郵報》報道，俄商透過第三國轉運進口台灣製造工具機，用於複雜、精確的製程，其中包含武器製造，形同出口管制出現破口。台灣經濟部回應指，今年初已將涉案俄商I Machine列為台灣實體名單，禁止工具機業者將貨品賣給列案廠商，並要求台廠出口至高轉運風險國家，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯。



《華盛頓郵報》報道，自去年1月以來，俄國國防工業需要總部位於莫斯科的I Machine科技公司（I MachineTechnology）已進口逾2000萬美元的電腦數控（CNC）工具機，部分透過第三國轉運方式進口台灣工具機至俄羅斯，用於複雜、精確的製程，對許多產業至關重要，包括武器製造。

報道指出，一部上傳網絡的企業活動影片顯示，I Machine去年6月在索契舉辦員工度假時，執行長布萊迪辛（Aleksey Bredikhin）表示，「我特別要歡迎來自遙遠台灣的朋友…我們大約已密切合作一年」。

俄羅斯設備進口商 I machine technology。（IG@i_machine_technology）

《華盛頓郵報》從取得的貿易紀錄和俄羅斯稅務資料揭露，指台灣製造的機器約占I Machine去年1~7月全部進口量，I Machine同期銷售對象多為俄國國防工業，該公司還曾想把進口自台灣的設備提供給俄國祕密單位，製造使用於俄烏戰爭裡的攻擊型無人機。

布萊迪辛接受《華盛頓郵報》電話訪問時，承認多年來從集盛公司進口電腦數控工具機，但否認在去年1月限制生效後仍這麼做。「在那時間點後的貨物運輸都是備用零件，不違反出口管制措施。」

被指涉事的台灣工具機公司「集盛國際興業有限公司」負責人游明哲則表示，台灣一實施出口限制，集盛公司就停止所有向I Machine科技公司的出貨。得知《華盛頓郵報》為這篇報導所蒐集的紀錄後，游明哲承認去年有出貨，但強調那些都是不受出口管制限制的零件。

報道指出，游明哲曾是I Machine科技公司共同持有人。集盛公司的英文名稱為I Machine Tools Corp.，也與I Machine科技公司近似。

美國前商務部高階官員沃爾夫（Kevin Wolf）對此表示，《華盛頓郵報》發現的貨物運輸，可能違反台灣與西方國家去年1月限制科技產品賣給俄羅斯的禁令，台灣當局「絕對」要加強查緝是否有違反禁令情事。

台灣經濟部2日發布新聞稿表示，為防止高科技貨品成為俄羅斯發展武擴用途，今年1月公告擴大管制工具機出口至俄羅斯的措施，以防制武器使用為管制範圍，作法與大多數友盟國家一致，若是屬於管制範圍的出口申請案，原則不予同意。

經濟部表示，也已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往俄羅斯。官方強調，由於業者有確實申報最終使用人的法定義務，為防止俄羅斯透過第3國取得台灣高科技貨品，已要求台灣廠商在出口至高轉運風險國家時，如土耳其、阿聯酋、中亞國家等，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯。

同時，台灣經濟部國際貿易署也大幅提高違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則，將初次違規出口俄羅斯的罰則提高逾15倍，即處新台幣100萬元。

經濟部說明，由於並非所有國家都對俄羅斯採取出口管制措施，因此要如何防杜管制貨品經第3國轉運俄羅斯，已是各友盟國家的共同挑戰。

經濟部介紹，台灣將持續參考國際友盟國家作法，將涉入武擴發展的實體納入實體名單，目前有關俄羅斯的實體名單已達1900個，今次涉案的俄商I Machine已於今年初列入實體名單，代表台灣業者不得將所有貨品輸往該公司。