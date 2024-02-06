陳沂當街遭陌生男狂毆　立法院淚訴：每一拳都往頭打　下手非常重

台灣知名39歲網紅陳沂向來敢說敢言，時常在網絡上針貶時事，狂開「地圖砲」，踏入演藝圈多年來樹立不少敵人。昨日（5日）下午她在台北當街遭一名黃姓男子襲擊，造成臉部及耳朵受傷。今日（6日）陳沂在台立法院開記者會聲淚俱下講述事件經過。



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陳沂在立委徐巧芯、陳菁徽及台北市議員鍾沛君陪同下，在立法院開記者會。陳沂表示，昨日一走出家門就被打，對方說：「請問你是陳沂嗎？我可以跟你合照嗎？」她表示對方眼神渙散，像是有吃藥，像是有吃檳榔的感覺，她下意識退後一步，之後便被對方拿手機用力地敲擊頭部，她立刻往旁邊閃，但仍被擊中，「一直想要逃，但拳頭一直追上來，我瘋狂喊救命！」

閉路電視揭受襲經過（點圖放大）：

陳沂稱，幸好此時有2名外籍人士急忙阻止，陳沂又指男子每一拳都是往她頭上敲，下手非常重，如果不是路人救命，直言自己很有可能就會躺在深切治療部。對方又一直狂喊「黃怡君」這名字，試圖營造認錯人的狀況，但她強調：「他沒有認錯人！」

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陳沂又稱，事發時一名灰衣男子疑似是打人者的同夥，這是預謀犯案，因為發生地點就在她家門口。陳沂稱，「我不是第一個，也不是最後一個，我沒有錯，為甚麼要被暴力對待，我一直來都是講真話，可是講真話的人要莫名其妙承受暴力威脅，我們這樣下場，以後還有誰敢出來說話，就算有錯也是司法對待。」

陳沂又提到網紅超哥日前在路上動手毆打Toyz，卻能輕輕鬆鬆交保，如今自己遇襲，兇手也是以5萬元新台幣交保，讓她憂心會讓外界覺得動手也不用付出太大代價，因此造成模仿風潮，導致有更多模仿犯出現。

疑犯稱認錯人

據警方調查，陳沂在台北松山區長安東路二段上的中崙消防分隊前，遭21歲黃男徒手毆打，導致頭部擦挫傷，警員獲報到場時發現黃男渾身酒氣、持續咆哮，立刻逮捕黃男。

相關閉路電視畫面顯示，黃男在人行道上遇見陳沂後，先靠近假意搭訕後，突連揮數拳攻擊陳沂，再出腳踢陳沂，一旁民眾見狀立刻上前攔阻，陳沂才脫險。

陳沂受傷後到醫院驗傷、治療，旋即向警方提告黃男傷害罪。黃男自稱是認錯人才毆打陳沂，但其酒測值僅每公升0.21毫克，對答正常，並非很醉，加上陳沂提出自己可能是因為最近與其他網紅連日唇戰，遭人尋仇，警方積極調查釐清當中。黃男遭檢方複訊後依涉嫌傷害罪，以5萬元新台幣保釋。

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敢說敢言曾批評多個名人

陳沂一向敢說敢言，曾因評論吳宗憲父女而聲名大噪，包括批評吳宗憲不專業及吳珊儒為「靠爸王」。陳沂先前因「雞排妹」鄭采勻洩漏她的手機號碼而提告「雞排妹」。 日前Toyz遭「超哥」當街毆打，她曾公開力挺Toyz，稱「打人就是不對」，並提及「下個被打可能是我」。