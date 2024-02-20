台灣景點前10強大洗牌！故宮、101榜上無名　冠軍狂吸1018萬人次

2023年台灣最強景點落在哪個縣市？根據台灣交通部觀光署最新數據，2023年全台全年度最多人次造訪的景點為台中「一中街商圈」，以1018萬5703人次奪冠，硬是把去年1月到10月領跑的冠軍景點台北「國父紀念館」擠下寶座。



根據台灣官方觀光署最新統計，2023全年度的遊客造訪人次，第1到5名為：台中市「一中商圈（超過1018萬人次）」、台北市「國父紀念館 （超過859萬人次）」、新北市「林口三井Outlet（超過842萬人次）」、雲林縣「北港武德宮（超過8349800萬人次）」、高雄市「旗山老街（超過817萬人次）」。

+ 1

第6到10名為，台北市「松山文創園區（超過792萬人次）」、雲林縣「北港朝天宮（超過780萬人次）」、台中市「草悟道（超過729萬人次）」、台中市「逢甲夜市（超過728萬人次）」、桃園市「大溪老城區（超過698萬人次）」。

+ 3

奪下前10個月冠軍的國父紀念館，去年整年觀光人次在年末被台中「一中商圈」逆超。國父紀念館在2023年因為舉辦台灣燈會，單單在2月份即湧入600多萬人次，其他月份約落在20萬人次上下。台中一中商圈，在11、12月單月觀光人次則都突破百萬，其他月份約落在70、80萬上下。