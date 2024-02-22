廈金漁船事件｜海警｢登船｣成新常態　分析：執法三段論挑戰台底線

撰文：許祺安
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大陸漁民在廈金海域遭台灣海巡驅離，過程釀兩死意外後，大陸海警船陸續出現在台官方劃設金門、馬祖禁制海域，甚至登臨台灣「初日號」觀光遊艇進行巡檢，引發台灣內部政評「禁制海域是否步上海峽中線」消失前路的討論。大陸學者分析，未來海警船「登船」將成新常態，台灣前立委則拋「執法三階段論」，挑戰台灣底線。

復旦大學國際政治系教授沈逸22日於內媒《觀察者網》刊文，表示福建海警局執法人員強制登臨台灣觀光遊艇，「這是一記重擊」，沈逸認為，接受登臨就意味著台方承認了大陸的執法權，預示著大陸將收回整個廈金水域的執法權。

沈逸主張，北京應透過今次登臨台旅船事件，讓台灣內部準確瞭解中國大陸的態度，認為陸方要堅定強勢地落實對廈金水域的常態化執法巡航，堅持自己設定的路徑與認定的國家利益，「台灣方面對大陸政策的解讀自便可透過實踐中逐步認識」。

沈逸表示，這種變化不會僅僅局限於海事執法的層面，而應是全面立體的，其最終方向也很明確，就是形成一個更加豐富、更加靈活、更具建設性的對台策略工具箱，其目的是為了促成國家的統一。

針對金門觀光船19日遭大陸海警強制登檢，21日馬祖海域又出現3艘大陸執法船隻，最近的一艘距離南竿島僅5.5海浬，前國民黨立委蔡正元提出「執法三階段論」解讀。蔡正元認為，陸方先派海警船到台灣所謂的禁制海域，同時表示沒有所謂的禁制海域，第一階段坐實「你（台灣）可以執法，我（大陸）也可以執法」，接下來再變成「只有我（大陸）可以執法，你（台灣）不能執法」，最後或將演變成「你（台灣）敢進來執法？試試看」。

蔡正元預判，大陸方面的目標不會只是金門，下一步會不會是澎湖？然後就是台灣本島。

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